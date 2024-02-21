نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذا يعني يوم التأسيس؟ وأهميته في تاريخ الشعب السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم التأسيس السعودي هو يوم الـ 23 من سبتمبر من كل عام، ويعرف أيضًا بـ "اليوم الوطني السعودي". يحتفل بهذا اليوم تخليدًا لتأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 على يد الملك عبد العزيز آل سعود، الذي وحّد القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية تحت راية واحدة.

وفي يوم التأسيس السعودي، يقام العديد من الاحتفالات والفعاليات في جميع أنحاء المملكة. يتم تزيين الشوارع والمباني بالأعلام السعودية والشعارات الوطنية. وتقام العروض العسكرية والألعاب النارية، وتُنظم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتُقام الأنشطة الرياضية والمسابقات.

يحتفل الناس في هذا اليوم بروح الوحدة الوطنية والفخر بتاريخ المملكة العربية السعودية. كما يعتبر هذا اليوم فرصة للمواطنين للتعبير عن حبهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم.

أهمية يوم التأسيس

يوم التأسيس السعودي له أهمية كبيرة بالنسبة للشعب السعودي لعدة أسباب:

1. الوحدة الوطنية: يوم التأسيس يمثل فرصة للشعب السعودي للتجمع والاحتفال معًا، مما يعزز الروح الوطنية والوحدة الوطنية. يتم تكريم المؤسسين والقادة الذين جمعوا القبائل العربية تحت راية واحدة، وهذا يعزز الانتماء والوفاء للمملكة.

2. إحياء التراث والثقافة: في هذا اليوم، يتم تسليط الضوء على التراث والثقافة السعودية. تُقام العروض الثقافية والفنية التي تبرز التراث الغني للمملكة، مثل الرقصات التقليدية والموسيقى والمأكولات الشعبية. يعتبر ذلك فرصة للشعب السعودي للتعبير عن فخرهم بتراثهم وللحفاظ على هويتهم الوطنية.

3. الاعتزاز الوطني: يوم التأسيس يشجع الشعب السعودي على الاعتزاز بتاريخ بلادهم وتحقيقاتها. يتم تسليط الضوء على التطورات والإنجازات التي تحققت في المملكة على مدار العقود الماضية في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية. يعزز هذا الشعور بالفخر والثقة في الوطن وقدرته على التقدم.

4. التواصل الاجتماعي: يعتبر يوم التأسيس فرصة للشعب السعودي للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض. يحتشد الناس في المناطق العامة والحدائق والمراكز التجارية للاحتفال والترفيه. ويقوم الأفراد بزيارة الأصدقاء والعائلة وتبادل التهاني والتمنيات بمناسبة هذا اليوم الوطني.

كيفية الاحتفال بيوم التأسيسي السعودي

باختصار، يوم التأسيس السعودي يمثل استحضارًا لتاريخ المملكة وروح الوحدة والفخر الوطني، ويعزز التواصل الاجتماعي والتعبير عن الهوية السعودية.

نعم، في يوم التأسيس السعودي تُقام العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة التي تعكس الاحتفال بالمناسبة الوطنية. هنا بعض الأنشطة التي قد تقام في هذا اليوم:

1. العروض العسكرية: تُقام عروض عسكرية مهمة يشارك فيها القوات المسلحة السعودية، وتشمل عروضًا للطائرات الحربية والمظاهرات العسكرية الأخرى. تهدف هذه العروض إلى إبراز القوة العسكرية والتأكيد على الأمن والاستقرار في المملكة.

2. العروض الثقافية والفنية: تُقام عروض ثقافية وفنية تعكس التراث السعودي والثقافة الشعبية. تشمل هذه العروض الرقصات التقليدية، والموسيقى العربية، والعروض الشعبية مثل الفرق الشعبية والمسابقات الثقافية.

3. الألعاب النارية: تُقام العروض الضوئية والألعاب النارية في العديد من المناطق، وتكون عروضًا جميلة ومبهجة. تعد الألعاب النارية واحدة من الأنشطة الترفيهية الشائعة في هذا اليوم.

4. التجمعات العامة: يقوم الناس بالتجمع في الحدائق العامة والمناطق العامة للاحتفال بالمناسبة. يتم تنظيم فعاليات ترفيهية مثل العروض الموسيقية والعروض الترفيهية للأطفال والعروض الفنية.

5. العروض الرياضية: تُقام المسابقات الرياضية في هذا اليوم، مثل سباقات الجري وكرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى. تهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع الناس على ممارسة النشاط البدني وتعزيز روح المنافسة الرياضية.

تتنوع الأنشطة التي تُقام في يوم التأسيس السعودي حسب المنطقة والمجتمع المحلي. قد تكون هناك فعاليات أخرى مثل المعارض التجارية والمهرجانات الثقافية والأنشطة التطوعية. يهدف كل ذلك إلى إحياء الروح الوطنية والتواصل الاجتماعي في هذا اليوم المميز.

عروض وزارة التجارة في يوم التأسيس

أعلنت وزارة التجارة، أممس الثلاثاء، عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتبارًا من 8 فبراير 2024، بشكل إلكتروني عبر الرابط التالي “ اضغط هنا “.

وأضافت الوزارة أن فترة تخفيضات يوم التأسيس للمستهلكين تبدأ اعتبارًا من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

تخفيضات يوم التأسيس

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

نظامية وصحة التخفيضات

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق السعودية.

إجازة يوم التأسيس

وتقرر بموجب الأمر الملكي الكريم، تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ليكون يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلًا حافلًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.