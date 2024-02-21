8 آلاف علم تزيّن الرياضَ احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

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أحمد جودة - القاهرة - احتفالًا بيوم التأسيس، أكملت أمانةُ منطقة الرياض، تزيينَ طرق العاصمة وميادينها وجسورها بـ "8000" علم وطني؛ احتفاءً بيوم التأسيس، في إطار جهودها لجعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات الوطنية، وتجهيزها بالمظاهر الاحتفالية المعززة لروح التلاحم والترابط المجتمعي.

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب "3128" علمًا على حوامل بارتفاع ستة أمتار في "52" ميدانًا وجسرًا وتقاطعًا، كما تم تركيب "2366" علمًا بحوامل ارتفاعها ثلاثة أمتار في سبعة مواقع، مشيرة إلى أنه تمت متابعة أعمال الصيانة والتشغيل في تلك المواقع بالتزامن مع تركيب الأعلام.

يذكر أن الأمانة جهزت عشرة مواقع في الرياض للاحتفاء بيوم التأسيس، فيما أكملت "47" بلدية على مستوى محافظات ومراكز المنطقة استعداداتها بفعاليات وأنشطة متنوعة تجسد العمق التاريخي للدولة.

إجازة يوم التأسيس للقطاع الحكومي

يتم تعطيل كافة القطاعات الخدمية بالمملكة العربية السعودية احتفالا بيوم التأسيس والذي يعود تاريخه إلى بناء الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في 1727 واتخاذ الدرعية عاصمة لها مع الرجوع إلى القرآن الكريم وسنته المطهرة في كل ما يتعلق بأمور الدولة في جميع المجالات أما عن العطلة الرسمية لعام 2024 والخاصة بالقطاع الحكومي فهي:

تتوافق إجازة يوم التأسيس الخاصة بالقطاع الحكومي مع الإجازة المقررة للقطاع الخاص بحيث تكون يوم الخميس الثاني والعشرون من شهر فبراير الجاري لعام 2024 ولتستمر إلى يوم الأحد الـــ 18 من نفس الشهر.



يوم التأسيس مناسبة وطنية خاصة

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلًا حافلًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.