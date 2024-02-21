أحمد جودة - القاهرة - فعاليات متنوعة للاحتفال بيوم التأسيس السعودي 1445 ..تعرف على موعد إجازة المدارس بالسعودية

مع انقضاء دوام يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2023، يستعد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لبدء إجازة الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس السعودي لعام 1445هـ، ستقوم مدارس التعليم العام في جميع المحافظات والمناطق بالمملكة بإعلان عطلة تمتد لمدة 10 أيام، متزامنةً مع اختتام الطلبة لاختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني، تأتي هذه الإجازة في توقيت يتوافق مع إجازة يوم التأسيس، الذي يشهد احتفالات على مستوى كافة القطاعات والمؤسسات في المملكة.

إجازة الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس



تقرر أن تنطلق إجازة الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس يوم الخميس الموافق لتاريخ 22 فبراير 2024، أي 12 شعبان 1445هـ، على أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 2 مارس 2024، أي 21 شعبان، هذه الإجازة تأتي مباشرة بعد انتهاء طلاب وطالبات أكثر من 33 ألف مدرسة من أداء اختباراتهم النهائية للترم الثاني، حيث يصادف اليوم الأخير لهذه الاختبارات.



اختبارات نهاية الترم الثاني التحريرية



انطلقت الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الحالي يوم الخميس الماضي، وشملت هذه الاختبارات طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التعليم قرارًا بتقديم موعد الاختبارات ليبدأ في 15 فبراير، على أن تجري على مدى 5 أيام وتختتم في يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، تلي هذه الفترة مباشرةً بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي يوم الغد، متزامنة مع الاحتفال بعطلة يوم التأسيس.