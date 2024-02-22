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أحمد جودة - القاهرة - عروض يوم التأسيس 2024 مطاعم أقوى "خصومات وتخفيضات"، مع اقتراب يوم تأسيس المملكة، يزداد الاهتمام بالعروض المقدمة من قبل المطاعم والمحال التجارية في السعودية، حيث تقدم هذه الأماكن مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف الأطباق والوجبات، للاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية. يحتفل المواطنون في المملكة بهذا اليوم في الـ22 من شهر فبراير، والموافق لـ12 شعبان 1445هـ، تخليدًا لتأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 1932م / 1351هـ.

من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية، يمكنكم الاطلاع على جميع العروض المتاحة في مطاعم هارفي، مطاعم العارضي وشامي، ومتجر الموسى للحلويات، بالإضافة إلى العروض المقدمة من مطاعم أخرى. تابعونا حتى النهاية للتعرف على هذه العروض بشكل مفصل ودقيق.

عروض يوم التأسيس 2024 مطاعم

بالإضافة إلى ذلك، تُقَدِّم مختلف المطاعم والمحلات التجارية في المملكة عروض خاصة بمناسبة يوم التأسيس السعودي لعام 2024، حيث تشمل هذه العروض تنوعًا وتنوعًا في الأطباق والأصناف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما تُقَدِّم أفضل التخفيضات والخصومات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، بدءًا من الوجبات الخفيفة وحتى الأطباق الرئيسية، وذلك احتفاءً بقدوم يوم التأسيس السعودي في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2024.

خصومات عروض يوم التاسيس مطاعم

من المطاعم المميزة التي تقدم أكلات ووجبات لذيذة مطعم ربز السعودية الذي يحوز على العديد من الفروع في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، حيث قدم خصومات على وجبات الطعام في الغداء والعشاء، حيث يمكن لكل مواطن أو مقيم داخل المملكة الحصول على احدى العروض التالية:

موزة لحم مع الأرز المديني أو السليق + شورية مقادم + قهوتنا السعودية + حبتين سمبوسة كبير بـ 89 ريال سعودي يسري العرض الخميس 22 فبراير 2024 اليوم فقط.

تخفيضات المطاعم ليوم التاسيس 2024

كما تقدم مختلف المطاعم ومتاجر الطعام والحلويات عروضا متميزة، حيث يعد مطعم سمكوزا للمأكولات البحرية من بين أبرز مطاعم التي تقدم خصومات على مختلف الاطباق البحرية، في حين يقدم متجر حلويات الموسى في مختلف فروعه داخل المملكة العربية السعودية عروض الكيك، بينما مطعم رمسيس الذي يتميز بتقديم الوجبات الكاملة للعائلات وبسعر مميز وفيما يلي مختلف عروض المطاعم المقدمة بمناسبة يوم تأسيس المملكة.