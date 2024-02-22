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أحمد جودة - القاهرة - مقدمة إذاعية.. احتفالنا بيوم التأسيس السعودي، "تحية طيبة لكم جميعًا، نرحب بكم في هذه الفقرة الخاصة بمناسبة يوم التأسيس السعودي، الذي يُعَد من أهم الأيام في تاريخ المملكة العربية السعودية، في هذا اليوم العظيم، يجتمع السعوديون للاحتفال بتأسيس الوطن وتوحيده تحت راية واحدة، بقيادة المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله.

إن يوم التأسيس السعودي يُعَد فرصة لتجديد العهد والولاء لهذا الوطن الغالي، ولتذكر التضحيات التي قدمها الأجداد من أجل بناء وتوحيد البلاد وهو أيضًا وقت للاحتفاء بتحقيقات وإنجازات المملكة على مر السنين، ولتأكيد العزم على مواصلة النهضة والتطور في مختلف المجالات.

في هذا اليوم، تُقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في مختلف أنحاء المملكة، تعبّر عن الفرحة والفخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز. تتنوع الفعاليات بين المسيرات الوطنية والعروض الفنية والثقافية، والمسابقات والمعارض التي تجمع السعوديين من مختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية.

لنجعل هذا اليوم يومًا للتفاؤل والتأمل في المستقبل الزاهر لهذا الوطن، ولنستمتع بكل لحظة نعيشها معًا كأسرة واحدة متحدة تحت راية الوطن الغالي.

شكرًا لمشاركتكم في هذه الفقرة، وكل عام ووطننا السعودي بخير وازدهار."

مقدمة إذاعية.. احتفالنا بيوم التأسيس السعودي

أعزائي المستمعين، مرحبًا بكم في برنامجنا الخاص بمناسبة يوم التأسيس السعودي، الذي يعد من أبرز الأحداث التاريخية في تاريخ المملكة العربية السعودية. هذا اليوم العظيم يجسد رمزية خاصة في قلوبنا جميعًا، فهو يوم توحيد المملكة تحت قيادة المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، حيث بُنيت قواعدها على العدل والتطور والتقدم.

نحن اليوم نحتفل بذكرى تأسيس الوطن، ونتأمل في المسيرة الرائعة التي قطعها شعبنا وقادته نحو بناء وتطوير هذا البلد العظيم. إنها فرصة لنتذكر تضحيات الآباء والأجداد الذين بذلوا كل جهدهم من أجل رفعة الوطن وتحقيق الاستقلال والازدهار.

في هذا اليوم الخاص، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بتاريخنا العريق وهويتنا الوطنية، ونجدد العهد بالعمل بجد واخلاص من أجل مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية ولأجيالنا القادمة.

لذا، دعونا نحتفل سويًا في هذا اليوم العظيم، نستعرض معًا قصص النجاح والإنجازات التي حققتها المملكة على مر السنين، ونؤكد على الوحدة والتلاحم الوطني الذي يجمعنا جميعًا.

تابعونا في برنامجنا الخاص بهذه المناسبة، حيث سنستعرض معكم مجموعة من الفقرات المميزة التي تبرز أهمية هذا اليوم العزيز على قلوبنا، شكرًا لاستماعكم، وكل عام ووطننا الغالي بخير ورخاء.