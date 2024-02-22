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أحمد جودة - القاهرة - إجازة يوم التأسيس السعودي "اعرف أجازتك امتي"، بدأت الاهتمامات تتجه نحو تحديد موعد عطلة يوم الاحتفال بتأسيس المملكة العربية السعودية لعام 2024 في الشركات الخاصة بالمملكة، يُعَد هذا اليوم من الأيام المهمة التي يتطلع إليها الكثيرون في المجتمع السعودي للاحتفال بتأسيس الوطن بعد إتمام توحيد المملكة الأولى والشام.

حقيقة تمديد إجازة يوم التأسيس السعودي 2024

ومن الجدير بالذكر إنه من المقرر أن تكون إجازة يوم التأسيس السعودي إجازة مطولة بالمملكة العربية السعودية لكل العاملين بالدولة في القطاع العام والخاص إلى حانب طلاب المدارس، حيث تكون على النحو التالي:

يوم الخميس 22 فبراير 2024 يوم التأسيس.

يوم الجمعة 23 فبراير 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 24 فبراير 2024 عطلة أسبوعية.

عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي 1445

كما ننشر لكم عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي 1445، والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

كل عام ومملكتنا الحبيبة بألف خير بمناسبة يوم التأسيس.

نهنئ قيادتنا الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس.

نحتفل بيوم التأسيس، ذكرى تأسيس دولة قوية ومزدهرة.

يوم التأسيس، يوم فخر واعتزاز بتاريخنا العريق وحاضرنا المشرق.

نفتخر بانتمائنا لهذه الأرض الطيبة وندعو الله أن يديم عزها ورخاءها.

نفتخر بانتمائنا لهذه الأرض الطيبة وندعو الله أن يديم عزها ورخاءها.

في يوم التأسيس، نجدد عهدنا بالولاء والوفاء لوطننا الغالي.

نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم نعمة الأمن والأمان.

ومن الجدير بالذكر إنه من المقرر ان تكون إجازة يوم التأسيس في يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، حيث إنه ا تقوم في كل يوم 22 من شهر مارس في كل عام.

كما تم الاعلان على ان تكون الاجازة الخاص بيوم التأسيس للعام الحالي مطولة بسبب أنها قد تطابقت بعد يومي إجازة الجمعة والسبت.

تهنئة يوم التأسيس السعودي