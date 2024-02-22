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أحمد جودة - القاهرة - "الزي الموحد" الازياء الرسمية ليوم التأسيس السعودي 2024، الازياء الرسمية لـ يوم التأسيس السعودي في المنطقة الوسطى يتميز بالبساطة، فاللباس الرجالي للمنطقة الوسطى في فترة التأسيس على رغم تنوعه الا إنه يعكس قيمة وثقافة غنية عن الدولة السعودية الاولى وكذا اللباس النسائي في تلك الفترة.

ازياء يوم التأسيس السعودي للرجال للمنطقة الوسطى:

يتكون الزي الرسمي ليوم التأسيس السعودي للرجال من عدة قطع وهي

عقال

غترة

دقلة

أو يمكن ارتداء الزي الرجالي على الشكل التالي:

عقال

غترة

المردون

خنجر

ثوب

ازياء يوم التأسيس السعودي للنساء في المنطقة الوسطى:

اما عن ملابس النساء في يوم التأسيس السعودي بالنسبة للمنطقة الوسطى فتكون كالتالي:

برقع

شيلة

مقطع

حزام

أو يمكن ان ترتدي النساء في يوم التأسيس القطع التالية في المنطقة الوسطى بالتحديد:

هامة

بشت

كرتة

شنطة

ازياء يوم التأسيس السعودي للاطفال في المنطقة الوسطى:

اما عن ازياء الاطفال من الجنسين في المنطقة الوسطى، فهناك عددا من القطع المخصصة لذلك لكي يرتدوها الاطفال في يوم التأسيس وهي كالتالي:

عقال

غترة

محزم

دقلة

ثوب أو بخنق للفتيات

الازياء الرسمية ليوم التأسيس السعودي في المنطقة الشمالية

عن المنطقة الشمالية فستتلألأ يوم التأسيس السعودي لاحياء فعاليات اليوم واحتفالاته بالعديد من الالبسة المختلفة المناسبة للرجال والنساء والاطفال، وعن الملابس التقليدية للمنطقة الشمالية في وقت التأسيس فهي كالتالي:

ازياء يوم التأسيس السعودي في المنطقة الشمالية للرجال

الازياء الرسمية ليوم التأسيس السعودي للرجال في المنطقة الشمالية يتألف من عدة قطع وهي:

عقال

شماغ

دقلة

ازياء يوم التأسيس السعودي في المنطقة الشمالية للنساء

اما عن الملابس النسائية ليوم التأسيس في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية فهي كما يلي:

شيلة

محوثل

ازياء يوم التأسيس السعودي في المنطقة الشمالية للاطفال

عن الملابس المخصصة للمنطقة الشمالية في يوم التأسيس للاطفال فهي تتألف من:

عقال

غترة

دقلة

محوثل للفتيات الصغيرات

زي المنطقة الجنوبية في يوم التأسيس

لن تكون الملابس الرسمية في جنوب المملكة اثناء يوم التأسيس السعودي اقل فخامة وجمال، فهنا سنجد اجمل الملابس التقليدية التي تميزت بها المنطقة الجنوبية قديما

الزي الرسمي للمنطقة الجنوبية في يوم التأسيس للرجال:

تتكون الأزياء الرسمية لزي المنطقة الجنوبية في يوم التأسيس مما يلي:

الصمادة

الجبة

محزم

خنجر

الزي الرسمي للمنطقة الجنوبية في يوم التأسيس للنساء :

عن الملابس النسائية التي من المقرر اتداؤها نساء المناطق الجنوبية في يوم التأسيس فتتكون من التالي:

شيلة

السدرة

الزي الرسمي للمنطقة الجنوبية في يوم التأسيس للاطفال :

الشبلة والجبة للاولاد

شيلة والسدرة للفتيات

الملابس التقليدية للمنطقة الشرقية في يوم التأسيس

يوم التأسيس السعودي من المقرر ان يكون عيد لكل المواطنين، فما اجمل من ان تكون الازياء الرسمية الموحدة في هذا اليوم للمنطقة الشرقية وغيرها من مناطق المملكة هي زينة ذلك العيد

ملابس يوم التأسيس للمنطقة الشرقية للرجال:

تقرر في يوم التأسيس ان تكون الملابس الرسمية للمنطقة الشرقية كالتالي:

عقال

غترة

البشت

ملابس يوم التأسيس للمنطقة الشرقية للنساء :

من الازياء المميزة في يوم التأسيس هو لباس المرأة في المنطقة الشرقية وهو:

شيلة

النشل

ملابس يوم التأسيس للمنطقة الشرقية للاطفال :

لا تختلف ملابس الاطفال للمنطقة الشرقية في الاحتفال بيوم التأسيس السعودي عن ملابس الرجال والنساء من الاكبر سنا، فهي تتكون من الآتي:

عقال وغترة والبشت للصبيان

النشل للفتيات الصغار

الازياء الرسمية ليوم التأسيس السعودي في المنطقة الغربية

الازياء الرسمية ليوم التأسيس السعودي لا تقل اهمية عن فعاليات يوم التأسيس والتي من المفترض ان تمتد لثلاثة ايام متتالية ابتداء من يوم 22 فبراير للعام الجاري، فمن الرائع ان يتزين اهالي المنطقة الغربية بالملابس التقليدية وقت تأسيس الدولة السعودية الاولى احتفالات بذلك اليوم العظيم

الزي الرسمي ليوم التأسيس في المنطقة الغربية للرجال:

يتكون الزي الرسمي للرجال في يوم التأسيس الذي من المفترض ارتداؤه في المنطقة الغربية من:

عقال

شماغ

سديري

ثوب

الزي الرسمي ليوم التأسيس في المنطقة الغربية للنساء:

ترتدي النساء في المنطقة الغربية من المملكة اللباس كما هو موضح:

شيلة

المسدح

الزي الرسمي ليوم التأسيس في المنطقة الغربية للاطفال:

يتكون لباس الاطفال في المنطقة الغربية والذي سيتم ارتداؤه في يوم التأسيس السعودي مما يلي

عقال شماغ، السديري والثوب للاولاد الصغار

شيلة والمسدح للفتيات

اسعار ازياء يوم التأسيس السعودي واماكن بيعها