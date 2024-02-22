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أحمد جودة - القاهرة - احتفالات يوم التأسيس السعودي 2024-1445: تاريخه وموعد الإجازة للقطاع الخاص والحكومى وفعاليات هذا اليوم

احتفالات يوم التأسيس السعودي 2024-1445: تاريخه وموعد الإجازة للقطاع الخاص والحكومى وفعاليات هذا اليوم.. يوم التأسيس السعودي يقترب، حيث يصادف الثاني والعشرين من فبراير، ويعتبر إجازة رسمية لجميع القطاعات في المملكة، في هذا السياق، يسعدنا أن نقدم لكم من خلال موقعنا دوت الخليج أبرز الفعاليات والتفاصيل المهمة لهذا اليوم الوطني المميز.

موعد اجازة يوم التأسيس السعودى 2024

احتفالات يوم التأسيس السعودي 2024-1445: تاريخه وموعد الإجازة للقطاع الخاص والحكومى وفعاليات هذا اليوم

تبدأ اجازة يوم التأسيس السعودى من مساء يوم الاربعاء الموافق 21 من فبراير الجارى وحتى مساء يوم الخميس 22 فبراير ولمده يوم فقط.

والاجازة تكون مطبقه فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصه والطلاب والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفه، ويعتبر هذا اليوم من المناسبات الوطنية الهامه فى المملكه والذى يخلد ذكرى تأسيس السعودية الاولى فى عام 1139 هـ على يد الامام محمد بن سعود.

فعاليات يوم التأسيس السعودى

فعاليات يوم التأسيس السعودى هو امر يشغل بال الملايين فالعديد من الاشخاص فى مختلف البلدان العربية يرغبون فى معرفة الفعاليات والتى تتمثل فى العروض الفنية والاوبريت الغنائى والعروض الثقافية والترفيهيه. وكما تقام الاحتفالات المتميزة ومزيج من العروض العسكرية المتميزة التى تبهر الجميع.

وجدير بالذكر ان الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر امرا ملكيا بتخصيص هذا اليوم اجازة رسمية وطنية وذلك من اجل اتاحه الفرصه للجميع فى متابعة المراسم الاحتفالية والتى يعبر فيها الجميع عن حبهم وولائهم للمملكه العربية السعودية وشعار يوم التأسيس يكون “يوم بدينا”.