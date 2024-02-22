أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد انتهاء التسجيل في الحج الداخلي 1445 من وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن موعد انتهاء التسجيل في الحج الداخلي لهذا الموسم 2024-1445، حيث إن ذلك يكون لجميع من لم يسبق لهم أداء الفريضة، مع الإستمرار في عمليات التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق نسك الإلكتروني، التي أطلقته الوزارة في سبيل التسهيل على جميع المواطنين السعوديين.

موعد انتهاء التسجيل في الحج الداخلي



وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن التقديم في موسم الحج الداخلي لهذا العام 2024-1445، يكون لمن لم يسبق له الحج ويستمر فترة التقديم أو التسجيل إلى يوم 7-12-1445 هـ، هذا وأن الوزارة أطلقت موقع المسار الإلكتروني من أجل التسجيل من خلاله وإمكانية التسجيل في الحج الداخلي عبر تطبيق نسك الإلكتروني، مع العلم أن الوزارة أتاحت 4 باقات مختلفة للحج وأليات التسجيل وكذلك سداد الرسوم المعنية.

حذف التسجيل للحج لعام 2024- 1445



وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه في حالة الرغبة بإلغاء التسجيل أو الحجز في الحج، يمكن للمتقدم الدخول إلى تطبيق نسك أو موقع المسار الإلكتروني، ومن ثم الذهاب إلى الحساب الخاص به، ليتم على الفور اختيار خدمة “حذف الحجز في أسفل الصفحة، وطلب استرجاع الرسوم المُكلف اليام بسدادها، فضلًا عن أن الوزارة تُساهم بشكل كبير توفير جميع خدماتها بشكل إلكتروني أمام جميع المواطنين المتقدمين في المملكة العربية السعودية.