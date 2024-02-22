أحمد جودة - القاهرة - الراجحي يُسهل أحلامك.. تمويل فوري بقيمة 5 مليون ريال بشروط سداد ميسرة

يعمل بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية على التيسير على جميع العملاء سواء السعوديون أو الأفراد من جميع الجنسيات الراغبين في التقدم للحصول على تمويل شخصي فوري.

تمويل فوري من بنك الراجحي قيمته قد تصل إلى 5 مليون ريال سعودي

يمكن أن يصل هذا التمويل إلى مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، وتتوفر شروط سهلة تناسب عملاء البنك، حيث تم إطلاق هذه المبادرة من قبل البنك لتقديم أفضل خدمة لعملائه، يتميز التمويل الشخصي بالعديد من المميزات ويعد إشارة دعم قوية من بنك الراجحي لعملائه جميعا.

كما يمكنك أن تتعرف من خلال هذا المقال على كل ما تريد معرفته عن هذا التمويل الذي يقدمه بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية.

قيمته قد تصل إلى 5 مليون ريال سعودي… تمويل فوري من بنك الراجحي بشروط سداد ميسرة

بنك الراجحي يوفر تمويلا شخصيا إسلاميا دون أي معاملات ربوية، حيث يمكن لأي عميل للبنك التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي دون الحاجة إلى ضامن.

إذا كان العميل مواطنا سعوديا، يمكنه الحصول على قرض شخصي يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أما إذا كان مقيما في السعودية وليس لديه الجنسية السعودية، فيمكنه الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يتم الإعفاء من أي ديون مستحقة لدى البنك.

يتوفر التسوية المبكرة في أي وقت بعد الحصول على التمويل الشخصي، إذا كان العميل يرغب في ذلك.

بالنسبة للسعوديين والمقيمين، يكون مدة سداد التمويل الشخصي خمس سنوات.

يضع البنك هامش ربح بسيط ينافس جميع البنوك الأخرى.

يحصل العميل من خلال تعامله مع البنك على موافقة سريعة وفورية.



ما هي شروط التقدم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي؟



شروط التقدم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي تشمل أن يكون عمر العميل السعوديين أكبر من 18 عاما، وعمر المقيمين أكبر من 23 عاما، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب المطلوب 2000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين و1900 ريال سعودي إذا كان المتقدم متقاعدا، و5000 ريال سعودي إذا كان المتقدم مقيما في المملكة