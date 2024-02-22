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أحمد جودة - القاهرة - عروض العثيم على الأجهزة المنزلية.. خصومات تصل إلى 70% حتى 27 فبراير

كشفت شبكة هايبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن إطلاقها لسلسلة من العروض الترويجية والخصومات الحصرية على مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية للمنزل، هذه العروض بدأت فعاليتها يوم الأربعاء، الموافق لـ 21 فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء، 27 فبراير 2024، دعونا نقدم لكم، نظرة على أبرز عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية



أعلن هايبر ماركت عبدالله العثيم

بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من العروض المغرية والخصومات على تشكيلة مختارة من الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

فرن كهربائي من كليك أون معروض بسعر خاص 255 ريال سعودي، بدلًا من سعره الأصلي 339 ريال سعودي.

فرن جيباس الكهربائي يُباع الآن بـ 270 ريال سعودي، وكان سعره السابق 349 ريال سعودي.

فرن نيكاي الكهربائي متاح بسعر 199 ريال سعودي، مخفض من 315 ريال سعودي.



غلاية الشاي الكهربائية من نيكاي، سعة 1.7 لتر، بسعر ترويجي 39.00 ريال سعودي، مقارنة بـ 75.00 ريال سعودي.

غلاية الماء الكهربائية من نيكاي، سعة 1.7 لتر، متوفرة بسعر 32.00 ريال سعودي، انخفاضًا من 39.00 ريال سعودي.

صانعة القهوة من كيون، بسعة 0.5 لتر، يمكن شراؤها بـ 49.00 ريال سعودي، بدلًا من 59.00 ريال سعودي.

ميكرويف من نيكاي، بسعة 20 لتر، معروض بـ 175 ريال سعودي، تخفيضًا من 299 ريال سعودي.

غسالة كليك أون ذات حوضين، بوزن 7 كجم، بسعر 445 ريال سعودي، مقابل 589 ريال سعودي سابقًا.

مكنسة جي في سي البرميلية، بقوة 1800 واط، متاحة بـ 185 ريال سعودي، انخفاضًا من 240 ريال سعودي.

قلاية الزيت العميقة من كولين، بسعة 3 لتر، بسعر 135 ريال سعودي، مخفضة من 199 ريال سعودي.



مقلاة البطاطس من فيليبس، بسعة 4.1 لتر، متوفرة الآن بـ 299 ريال سعودي، بدلًا من 439 ريال سعودي.

صور عروض العثيم السعودية

بإمكانكم اكتشاف المزيد من عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية الحصرية والخصومات الرائعة على مختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية من خلال متابعة الصور المرفقة أدناه:

تذكروا أن هذه الفرصة المميزة للاستفادة من الخصومات على الأجهزة الكهربائية تنتهي يوم الثلاثاء القادم، الموافق لـ 27 فبراير 2024، أو حتى نفاد المخزون المتوفر في جميع فروع هايبر ماركت عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية.