نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إكس تحتفل بيوم التأسيس على طريقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت منصة “إكس” بذكرى يوم التأسيس التي تحل يوم 22 فبراير من كل عام، وذلك بتغيير علامة الإعجاب، إلى شعار يوم التأسيس، في مبادرة فريدة ومميزة أعجبت رواد المنصة.

يوم تأسيس المملكة العربية السعودية هو بمثابة يوم مميز، فقد شهدت به تلك الأرض أساس الدولة السعودية الأولى، التي قامت على يد الأمير محمد بن سعود بعد جهود وتضحيات واسعة، وبالتالي يتم من خلال فعاليات يوم التأسيس تكريم أرواح الأبطال والدماء التي ضحت من أجل تأسيس البلاد ووضعها على طريق الحضارة والتطوّر، بعد أعوام من العمل الطويل.



إكس تحتفل بيوم التأسيس

ونشر إياد الحمود، المهتم بنشر غرائب الأخبار والفيديوهات، مقطع فيديو على حسابه بـ”إكس” يظهر احتفال المنصة بيوم التأسيس.

وقال الحمود: “شعار يوم التأسيس ينهمر مثل المطر على المتصفح في الكمبيوتر أو اللابتوب بمنصة X خلال دخولك البحث في هاشتاج #يوم_التأسيس”.

وأضاف: “كذلك عند وضع إعجاب أو لايك للتغريدة أو المنشور سيظهر الشعار على الجوال في حال كنت محدثًا لنسخة إكس”.



إشادة بالخطوة الاحتفالية

وعلى إثره استطاع عدد من رواد “إكس” تجربة الأمر، مشيدين بالخطوة الاحتفالية التي قامت بها المنصة.

ونشر محمد الفيصل فيديو لتجربته وعلق بالقول: “جميل جدًّا”، وأضاف نواف: “شغل حلو ومرتب”، فيما ذكرت ندى: “أيوة طلع عندي جميل”.

وأعرب عزيز عن فخره الشديد بالخطوة قائلًا: “عز يا بلادي”، وأشار حساب “جيرلي”: “إيلون ماسك يحتفل معنا”.

أهداف الاحتفال بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية

تقوم الحكومة السعودية والاحتفال بيوم التأسيس لعدة أهداف رئيسية وهي:

الهدف الأول من الاحتفال هو الاعتزاز بدولة السعودية وأصلها وأيضًا الثبات أمام الأعداء.

والهدف الثاني الفخر بالاستقرار والسلام التي وصلت إليه المملكة.

والهدف الثالث إخبار العالم كله بالأحداث التاريخية التي مرت بها المملكة العربية السعودية.

أفكار للاحتفال بيوم التأسيس في السعودية 1445

فيما يلي بعض أفكار للاحتفال بيوم التأسيس 1445:

المشاركة في الفعاليات الرسمية: