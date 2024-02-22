انت الأن تتابع خبر لو مديون فلا تحمل هم ديونك.. إيداع مبلغ 35000 ريال سعودي سلفة فورية من البنك الأهلي السعودي لمحاربة الغلاء مع فترة سداد حتى 60 شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحاجة إلى التمويل بالطبع لا تنتهي بالنسبة لعدد كبير جدا من المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية نظراً لأن كل شخص قد يمر بضائقة مالية يتطلب الأمر منه توفير مبلغ مالي لسداد ديونه أو لبدء مشروعه الخاص ومن هنا كان دور البنوك، في توفير حلول مالية للمواطنين ومن البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية هو البنك الأهلي السعودي والذي يعتبر بمثابة كيان اقتصادي كبير يساهم في توفير العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين التي قد تساعد البعض على سداد الديون ومحاربة الغلاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومؤخرا قد أعلن البنك الأهلي السعودي عن وجود إيداع سلفه فورية بمبلغ يصل إلى 35 ألف ريال سعودي، ومن خلال موقع بوابة الصبح وفي هذا الموضوع نتعرف معا على التفاصيل تابعونا.