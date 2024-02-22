انت الأن تتابع خبر موعد كأس السعودية 2024 لسباق الخيل والقنوات الناقلة .. مواعيد السباقات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق منافسات كأس السعودية لسباق الخيل في نسخة جديدة وبجوائز مالية هي الأغلى حول العالم، حيث تجتمع نخبة من أهم الجياد والخيالة العالميين في ميدان الملك عبد العزيز بالعاصمة الرياض، وبتواجد نخبة من المشاركين ومحبين رياضة الفروسية، ليشاهدوا أغنى سباق في العالم، لذلك نوضح لكم موعد انطلاق كأس السعودية 2024 وما هي القنوات الناقلة له، بالإضافة إلى مواعيد السباقات والتحديات في كأس السعودية 2024.

تنطلق فعاليات وسباقات كأس السعودية في نسخته لعام 2024، بداية من يوم الجمعة 23 فبراير ويستمر حتى يوم السبت 24 فبراير، حيث تقام سباقات في اليوم الأول للبطولة بمشاركة أهم و أفضل الفرسان في العالم منهم سبعة رجال وسبع نساء، جميعهم يتنافسون على جائزة تحدي الخيالة العالمي، وفيما يلي أشواط السباق:

سباقات كأس السعودية يوم 23 فبراير :

الأفراس مفتوح الدرجات.

تحدي الخيالة العالمي (الجولة الأولى).

تحدي الخيالة العالمي (الجولة الثانية).

كأس طويق.

تحدي الخيالة العالمي (الجولة الثالثة).

تحدي الخيالة العالمي (الجولة الرابعة).

الشوط السعودي الدولي (تكافؤ 90-110).

كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة.

سباقات كأس السعودية يوم 24 فبراير :

كأس نادي سباقات الخيل (تكافؤ).

كأس العبية للخيل العربية الأصيلة.

كأس نيوم.

كأس الـ 1351 سبرنت.

كأس البحر الأحمر (تكافؤ).

الديربي السعودي.

كأس الرياض للسرعة.

كأس السعودية.

القنوات الناقلة لكأس السعودية 2024 لسباق الخيل

تقوم قنوات الرياضة السعودية SSC بنقل كافة سباقات الخيول في كأس السعودية حصرياً، بجانب منصة شاهد لكافة عشاق ومحبي الفروسية في العالم العربي، والتي بإمكانكم ضبط ترددها وفقاً للتالي:

القمر الصناعي عربسات التردد 12418 12380 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 4 /3

تذاكر كأس السعودية 2024