نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يكشف أهمية توفير مستند الاستقلالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد برنامج حساب المواطن، التأكيد على ضرورة توفر المستندات لإثبات استقلالية المستفيد،جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر منصة “إكس” على سؤال يقول: “كيف ملفي مكتمل وأكون غير مؤهل ويطلب مني إرفاق إثبات السكن وأنا ساكن مع أخي”.



كيفية الإضافة كتابع لرب الأسرة

وقال الحساب: “في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة”.

ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن زيارة الموقع والدخول إلى حساب المستفيد (تفاصيل الطلب– المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم الإضافة كتابع لدى رب الأسرة.



نتائج الأهلية

يأتي هذا فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين من الدفعة رقم 76 استحقاق شهر مارس المقبل في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تقديم الاعتراضات على مبلغ الدعم في الدفعة 75 استحقاق فبراير الجاري.

كيفية تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي

– الدخول على ملف المستفيد بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل

– تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل

– الضغط على حفظ في أسفل الصفحة

إيداع حساب المواطن

وأودع برنامج حساب المواطن الأحد 11 فبراير مبلغ 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

استمرار الدعم الإضافي بحساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.