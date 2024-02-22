هذا السعودي فوق...كورال روح الشرق يقدم هدية للسعوديين بيوم التأسيس

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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل السعوديون، اليوم الخميس، بيوم التأسيس، فيما لقي مقطع فيديو متداول لكورال روح الشرق المصري، تفاعلًا واسعًا على منصة “إكس”، بعد ظهور الفريق وهو يحتفل بيوم التأسيس على طريقتهم الخاصة.

هذا السعودي فوق..هدية كورال الشرق في يوم التأسيس

وأدى أعضاء كورال روح الشرق أغنية “هذا السعودي فوق” للفنان فهد بن فصلا، احتفالًا بيوم التأسيس، وذلك بطريقة مبهجة أشاد بها رواد منصة “إكس” بالسعودية ومصر.

وقال عبدالله حمود: “أنتم رائعين أنتم جميلين جدًّا أنتم أهلنا وإحنا نحبكم شكرًا من القلب”.

وأضافت نوف: “أجمل كورال بالعالم أنتم صوت الحياة اللي أحبه (شكرًا من القلب)”.

وأشار رائد محمد المالكي: “مشاركة طيبة وجميلة”، وأضافت رغد: “الشعب المصري من ألطف الشعوب”.

وأشار الدكتور سعود صالح: “ما أروعكم ونحن نبادلكم الحب والتقدير”، وتابع الدكتور أحمد علي: “شكرًا على مشاعرهم الطيبة”.

يوم التأسيس السعودي1445: إجازة رسمية في المملكة السعودية بتاريخ 22 فبراير بموجب قرار ملكي.. يوم التأسيس السعودي هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام. وقد اتخذ هذا القرار من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 27 يناير 2022 (22 فبراير من كل عام). هو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، ويسمى هذا اليوم “يوم التأسسيس” ويكون هذا اليوم عطلة رسمية لجميع المواطنين والطلبة والموظفين، وبشهادة المؤرخين فإن هذا اليوم يوافق يوم 30 جمادى الآخرة، حيث تستند الاستنتاجات إلى البيانات التاريخية.