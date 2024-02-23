رسوم اختبار ستيب step في السعودية ودرجة النجاح في الاختبار 1445 والفئات المستفيدة

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رياض - احمد صلاح - اختبار ستيب step هو من أهم الاختبارات في المملكة العربية السعودية التي تحدد المستوى الخاص باللغة الإنجليزية والمهارات المتعلقة بها، ويعتبر من الاختبارات الهامة للالتحاق بالعديد من الجامعات والوظائف المختلفة بالمملكة، ومن خلال هذا المقال نشارك معكم أهم التفاصيل حول الاختبار والرسوم المقررة له، وكذلك درجة النجاح وعدد المرات المتاحة للالتحاق به.

رسوم اختبار ستيب

حددت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مبلغ الرسوم المقررة لأداء اختبار ستيب والتي تعد من الشروط الأساسية للتقديم، وقيمة الرسوم هي 150 ريال سعودي بالنسبة للمرة الأولى في أداء الاختبار، أما في حالة رغبة المواطن في أداء الاختبار مرة ثانية فيجب دفع رسوم قدرها 200 ريال سعودي.

درجة النجاح في اختبار step

أما بخصوص درجة النجاح في اختبار step فهي ليست رقما ثابتا وتتفاوت وفقا للجهة التي تشترط حصول المتقدم لها على شهادة الاختبار، وتحدد الدرجة التي حصل عليها المشترك في الاختبار بقيمة من 0 حتى 100، وإليكم أبرز المعدلات المطلوبة طبقا لعدد من الجهات داخل المملكة:

تشترط العديد من الجامعات السعودية حصول المتقدم لها على معدل 68 في اختبار ستيب للالتحاق بها، ومن الجامعات التي تتضمن شروطها اجتياز الاختبار ما يلي:

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الجامعة السعودية الإلكترونية.

جامعة الأميرة نورة.

بينما تشترط الجامعات للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه حصول المتقدم على معدل 83 في الاختبار.

الفئات المستفيدة من اختبار ستيب STEP

يمكن للفئات التالية الاستفادة من اختبار ستيب:

الطلاب في الصف الثالث الثانوي.

الخريجين من الجامعات المختلفة بالمملكة.

خريجي مرحلة الثانوية العامة.

الطلاب المتقدمون للدراسة بأقسام اللغة الإنجليزية.

كذلك المتقدمون للدراسة بمرحلة الدراسات العليا.

الطلاب الراغبين في الدراسة ببعض الجامعات العسكرية بالمملكة.

يمكن كذلك لمعلمين اللغة الإنجليزية أداء الاختبار في حال أرادو الحصول على شهادة إتقان.

الأشخاص المتقدمون للوظائف التي تتطلب لغة إنجليزية بمستوى جيد.

عدد مرات الالتحاق بالاختبار