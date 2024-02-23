انت الأن تتابع خبر أستلم فوري 55000 ريال لسد ديونك وعليك إيقاف خدمات.. قرض شخصي لسداد الديون والمتعثرات بدون كفيل حتى لو عليك التزامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرض شخصي لسداد الديون والمتعثرات، باستلام فوري في حسابك البنكي حتى لو عليك التزامات شهرية، وقبل الدخول إلى شهر رمضان المعظم يمكنك أن تشتري ملتزماتك بالتقسيط، أو إذا كنت متعثر وتريد أن تسد ديونك مرة واحدة بدون مشاكل فعليك أن تحصل على تمويل شخصي الراجحي بدون كفيل الذي يقدم العديد من الحلول التمويلية القادرة على حل جميع مشاكلك المادية، حيث يتميز قرض الراجحي الشخصي بأنه يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل راتب وبأقل راتب شهري 2000 ريال فقط، مع فترة طويلة جدًا لسداد بتقسيط مجدول ومرن يصل حتى 60 شهر، وفيما يلي سيتم عرض كافة التفاصيل حول الحصول على تمويل شخصي الراجحي الجديد وذلك لراتب 4000 ريال فتابعوا معي الفقرات الأتية.

قرض شخصي لسداد الديون والمتعثرات

إذا راتبي 4000 ريال كم يعطوني قرض شخصي الراجحي؟ السؤال السابق يتداول باستمرار في عالم التمويل داخل المملكة العربية السعودية، حيث هناك شخص موظف في القطاع العام يحصل على أربعة ألاف ريال سعودي ويقوم بدفع قيمة قدرها 300 ريال التزامات في المنزل ويتم خصمها من الراتب مباشرة كل شهر، ويتمكن صاحب هذا الراتب أن يقدم على قرض شخصي الراجحي بدون تحويل راتب بقيمة 55 ألف ريال بدون كفيل ويتم الإيداع في الحساب الخاص به.

كما يتم تقسيط دفعة شهرية بقيمة 1023 ريال سعودي لفترة التمويل التي تصل حتى 5 سنوات بزيادة سنوية مئوية تقدر بـ 4.90%، وفي حالة بأن ظروفك المالية غير المدرجة في هذه الفقرة فعليك أن تستخدم حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي لمعرفة المزيد حول راتبك واستحقاقك للتمويل.

كيف أحصل على قرض شخصي من بنك الراجحي؟

يمكن لكل عميل الحصول على قرض شخصي لسداد الديون والمتعثرات من مصرف الراجحي عبر الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك أو من خلال التواصل هاتفيًا أو عن طريق زيارة موقع البنك وعمل الخطوات التالية.

أبدأ بالدخول إلى رابط مصرف الراجحي.

كما يجب الدخول إلى القسم المخصص للأفراد.

ومن هذا القسم يمكنك أن تدخل على التمويل الراجحي الشخصي الجديد.

وعلى يمين الشاشة أنقر على تقدم بطلبك الآن.

سيتم التوجيه التلقائي إلى الصفحة الرسمية للتقديم حيث يجب وضع البيانات الخاصة بالعميل داخل الخانات الفارغة وملئها بالمعلومات الصحيحة والتأكد منها جيدًا.

أختر مواعيد التواصل معك لتأكيد بعض البيانات.

وافق على شروط وأحكام قرض الراجحي الشخصي بدون كفيل وأنقر على إرسال الطلب.

الجدير بالذكر حتى يتم الموافقة على قرض شخصي لسداد الديون والمتعثرات من مصرف الراجحي، يجب على العميل أن يكون متوافق مع شروط البنك لذلك وجب التنويه.