انت الأن تتابع خبر تأجيل موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير.. تعرف على الأسباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث حول معرفة الموعد المحدد لصرف الدعم السكني للشهر الجاري، وقد تم الإعلان من الهيئات الحكومية في المملكة بتوفير مبالغ مخصصة للدعم السكني لمحدودي الدخل، وسوف نقوم بتوضيح موعد صرف الدعم السكني وطريقة التسجيل في برنامج سكني وشروط الحصول عليه من خلال الفقرات التالية.

موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير

كثير من المواطنين في المملكة قاموا بعملية بحث عديدة لمعرفة الموعد الذي تم تحديده لصرف الدعم السكني، وتم الإعلان عن الموعد من قبل الهيئات الحكومية في المملكة، حيث يتم الصرف في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وبالنسبة لهذا الشهر يوافق يوم السبت مع يوم عطلة رسمية داخل المملكة لذلك تم تأجيل موعد الصرف إلى يوم الأحد الموافق 25 فبراير.

شروط الحصول على الدعم السكني

حددت المملكة العربية السعودية عدة شروط يجب أن تتوافر في الراغبين بالتقدم للدعم السكني، وهذه الشروط تكون على النحو التالي:

يشترط في المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

أن يكون سن المتقدم للدعم السكني لا يقل عن 25 سنة.

عدم حصول المتقدم على دعم سكني في الخمس سنوات الماضية.

عدم حيازة المتقدم على أي عقارات، أو أصول.

يشترط في العائلة المقدمة للطلب أن تشتمل على أب وأم وأولاد، ولا يتجاوز سن الأولاد 25 سنة.

خطوات الحصول على دعم برنامج سكني

يمكن لجميع المواطنين في المملكة الحصول على الدعم السكني ولكن يجب أن تتوافر لديهم الشروط التي التي تم ذكرها سابقًا، وسوف نوضح خطوات التسجيل في الدعم السكني في النقاط التالية: