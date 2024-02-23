120,000 ريال إيداع سلفة عن طريق نفاذ للمواطنين بدون كفيل بشروط مرنة بدون فوائد

انت الأن تتابع خبر120,000 ريال إيداع سلفة عن طريق نفاذ للمواطنين بدون كفيل بشروط مرنة بدون فوائد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن الفترة الراهنة الحصول على سلفة عن طريق نفاذ الوطني بموافقة فورية تصل إلى 120,000 ريال سعودي من أجل العمل الحر للنساء والرجال في المملكة العربية السعودية حيث يمكن الحصول على هذا التمويل النقدي الذي يتميز بأنه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية كما يمكن الحصول على التمويل النقدي بدون فوائد إضافية كذلك تلك السلفة النقدية تمنح برسوم إدارية محددة تصل إلى 9 آلاف ريال سعودي لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على سلفة فورية عبر النفاذ الوطني لممارسة العمل الحر عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

شروط الحصول على سلفة عن طريق نفاذ

الآن يمكن الحصول على سلفة فورية عن طريق نفاذ الوطني الموحد داخل نطاق المملكة العربية السعودية حتى مائة وعشرون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي كما يمكن توفير تلك التمويل النقدي بمزايا عديدة ومختلفة عن باقي الشركات أو البنوك التمويلية المتوفرة في دولة السعودية لذلك إليكم جميع التفاصيل والشروط المطلوبة:

يفضل توفير دخل أو راتب شهري لا يتجاوز عن مبلغ 20 ألف ريال سعودي إذا كان المتقدم موظف أو موظفة في السعودية.

توفير أثبات الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول.

كذلك توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك لدى بنك التنمية الاجتماعية.

توفير وثيقة العمل الحر للنساء والرجال قبل التقديم على التمويل النقدي لدى بنك التسليف والادخار السعودي.

ما هي مميزات برنامج التمويل النقدي

في الفترة الراهنة يعتبر برنامج التمويل النقدي من أهم البرامج التمويلية المتوفرة للعاطلين عن العمل والموظفين والمتقاعدين والطلاب عن طريق بنك التنمية الاجتماعية حتى مبلغ 120 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتقديم الإلكتروني كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 40 شهر فقط لا غير لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم المميزات التمويلية المتاحة للأفراد فيما يلي بكل التفاصيل: