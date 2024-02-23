نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر قرية التأسيس ومواعيد بدء الفعاليات 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهتم وزارة الثقافة في يوم التأسيس، بتنظيم فعاليات رائعة في العديد من المحافظات والمدن داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا الغرض، تم توفير فرصة حجز تذاكر قرية التأسيس التي ستضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية.

يمكن للجميع، سواء كانوا صغارًا أم كبارًا، الذهاب إلى هذه الفعالية والاستمتاع بها، حيث ستكون مناسبة لكافة أفراد الأسرة وتلبي جميع الأذواق.

فعاليات قرية التأسيس ومواعيد بدء الفعاليات 2024

تبدأ فعاليات قرية التأسيس يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024.

ستبدأ الفعاليات في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الرياض، ويمكنك الاستمتاع بها حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.

ستكون هذه الفعاليات متوفرة في عدة مدن مثل جدة، القصيم، الدمام، عرعر، الطائف، تبوك، نجران، المدينة، الباحة، والإحساء.

لحجز تذاكر قرية التأسيس، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة:

أولًا، قم بزيارة موقع وزارة الثقافة بالمملكة.

ثم اختر "فعاليات قرية التأسيس" من قائمة الفعاليات المتاحة.

بعد ذلك، اضغط على "حجز تذاكر".

ستحتاج إلى إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك أو إنشاء حساب جديد.

اختر اليوم المناسب لك وعدد التذاكر التي ترغب في حجزها.

ثم حدد وسيلة الدفع التي تفضلها.

وأخيرًا، اضغط على "تأكيد الحجز".

قرية التأسيس

تعتبر قرية التأسيس واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية والترفيهية في العالم، وتجذب زوارًا من مختلف أنحاء العالم، تأسست القرية بهدف تعزيز وتعزيز تبادل الثقافات بين الشعوب المختلفة، تشمل الفعالية عروضًا ثقافية وفنية متنوعة، بالإضافة إلى عروض الألعاب وبعض الفعاليات الرياضية.

لذا، فور الإعلان عن بدء الفعاليات، يبدأ الجميع في حجز تذاكر قرية التأسيس، حيث تمثل مشاهدتها والاستمتاع بها فرصة لا تُفوت وتجربة تتضيف الكثير لمن يحضرها.