نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية في المملكة العربية السعودية: مواعيد الإيداع وخطوات التحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستحوذ البحث والاهتمام بالدعم السكني برقم الهوية عبر منصة "سكني" على اهتمام كثير من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، خاصةً مع اقتراب موعد صرف الراتب وحرص وزارة الإسكان التنموي على تلبية رضا متابعيها.

في هذا السياق، نستعرض التفاصيل الكاملة حول توقيت الإيداع، وكيفية الاستعلام والتحقق من الدعم، بهدف تحسين المستوى المعيشي وضمان تمتع المواطنين بسكن كريم وفقًا لرؤية 2030، كما نوضح خطوات الاستعلام برقم الهوية بشكل إلكتروني وشروط الاستحقاق للدعم في السطور التالية.

مواعيد إيداع الدعم السكني



يتساءل الكثيرون عن مواعيد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024، ولشهر شعبان 1445، حيث يتم الصرف في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، باستثناء الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية حيث يتم تعديل مواعيد الإيداع وفقًا لتحديدات وزارة الإسكان.

كيفية الاستعلام برقم الهوية



تتيح منصة "سكني" للمواطنين الاستعلام بسهولة عن الدعم السكني برقم الهوية. يكفي تسجيل الدخول عبر بوابة "سكني"، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم اختيار خيار التحقق من حالة الاستحقاق وإدخال البيانات المطلوبة.

استخدام حاسبة الدعم السكني



يمكن للمستفيدين الاستفادة من حاسبة الدعم السكني التي قدمتها وزارة الإسكان، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى منصة الحاسبة، ملأ البيانات المطلوبة، وتحديد قيمة التمويل ومدة السداد، للحصول على حساب دقيق للدعم السكني.

شروط الحصول على الدعم:



تتضمن الشروط حمل الجنسية السعودية، عدم استفادة المتقدم من الدعم سابقًا، عدم ملكية المتقدم لأي عقار، إقامته الدائمة داخل المملكة، تقديم المستندات التي تثبت الدخل الشهري، وعدم استفادته من برامج الدعم الأخرى.