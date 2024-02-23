نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ الريال والدولار.. الذهب في السعودية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا هامًا للكثير من المواطنين السعوديين في المملكة. يهتم الناس بمعرفة تطورات هذا المعدن الثمين لحظة بلحظة، سواءً لأغراض البيع أو الشراء.

أسعار الذهب في المملكة اليوم



نستعرض لكم أسعار الذهب في المملكة بأوزان مختلفة، بدءًا من عيار 24 وصولًا إلى عيار 14، بالإضافة إلى سعر الكيلوجرام الواحد من الذهب في السعودية اليوم وفقًا لآخر تحديث في السوق السعودي.

سعر جرام الذهب عيار 24



وفقًا لآخر تحديث، يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 244.47 ريال سعودي، أو ما يعادل 65.19 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22



أما سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة، فقد بلغ 224.1 ريال سعودي، أو ما يعادل 59.76 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21



بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة، فقد وصل إلى 213.91 ريال سعودي، أو ما يعادل 57.04 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18



وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة، فقد بلغ 183.35 ريال سعودي، أو ما يعادل 48.89 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14



أما سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة، فقد وصل إلى 142.61 ريال سعودي، أو ما يعادل 38.03 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو



وفيما يتعلق بسعر سبيكة الذهب بوزن كيلوغرام واحد في المملكة اليوم، فقد بلغ 244،469.69 ريال سعودي، أو ما يعادل 65،191.92 دولار أمريكي وفقًا لآخر تحديث.