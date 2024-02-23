نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية ورياح سطحية.. الأرصاد توضح طقس اليوم في منطقتي تبوك والجوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تشهد بعض مناطق منطقتي تبوك والجوف هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

فيما ستكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يصاحب ذلك تشكيلات من السحب الرعدية.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول إلى شمالية شرقية، في حين تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة.

ومن المتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، من المتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و35 كم/ساعة.

وسيكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج.