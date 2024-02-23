نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان اليوم، الجمعة، عن وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود خارج المملكة، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الديوان الملكي.

جاء في البيان: "إنه بحمد الله تعالى، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود خارج المملكة.

وسيتم إقامة صلاة الجنازة عليه - إن شاء الله - اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر ذو الحجة 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض". نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.