نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد الاجتماع الأول لصندوق التوحد الوقفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم عقد الاجتماع الأول لصندوق التوحد الوقفي في مقر الراجحي المالية بالرياض، بحضور أعضاء المجلس وإدارة الصندوق، وبرئاسة سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود.

في الاجتماع، تم استعراض سير عمل صندوق التوحد الوقفي ومناقشة أبرز الطروحات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير الأعمال وتحقيق الاستدامة المالية لجمعيات التوحد في المملكة العربية السعودية.

وأعرب سمو الأمير عن أهمية هذا الصندوق كحل جذري ومستدام لمواجهة تحديات وصعوبات الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات لأفراد ذوي التوحد.

كما أشار إلى أن هذه العملية الاستثمارية ستساهم في زيادة الأموال وتعزيز نمو المشاريع في هذا القطاع.

يجدر بالذكر أن صندوق التوحد الوقفي هو أول صندوق وقفي مخصص للتوحد في العالم، ويتم إشرافه من قبل الهيئة العامة للأوقاف، كما يخضع لرقابة هيئة سوق المال.

ويعتبر الصندوق تعاونًا بين الجمعيات المتخصصة في التوحد في المملكة.