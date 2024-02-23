أحمد جودة - القاهرة - اعرف ألحين الشروط والإجراءات اللازمة.. طريقة تغيير الاسم في الأحوال المدنية بالسعودية لعام 1445

تماشيًا مع المتغيرات الاجتماعية والنفسية التي يتخذها الأفراد، تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة تغيير الاسم في الأحوال المدنية، وهي خطوة تُعتبر استجابة فعالة لتطلعات الكثيرين الراغبين في تجاوز العقبات النفسية أو الاجتماعية المتعلقة بأسمائهم الحالية، ويأتي هذا الإجراء متزامنًا مع تحديات مختلفة تواجه الفرد في مجتمعه، ويهدف لتوفير بيئة مريحة ومناسبة للجميع.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الشأن.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية.. الخطوات والإجراءات اللازمة

قامت الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، بوضع مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العملية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سير عملية التغيير بطريقة قانونية ومنظمة، مع التأكيد على الشفافية والمصداقية في جميع الخطوات، وإليكم دليلًا مفصلًا لكيفية تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية.

أول خطوة هي الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وهي البوابة الرئيسية للخدمات الحكومية.

يتوجب على الشخص المعني ملء نموذج تغيير الاسم المتوفر على موقع الوزارة.

يجب توضيح الأسباب المدفوعة للرغبة في تغيير الاسم بشكل واضح.

يشترط الإجراء إحضار شاهدين يتم التحقق من شهادتهما خلال العملية.

يجب أن يصدق عمدة الحي المعني على تغيير الاسم.

الحصول على مصادقة من الشرطة أو إدارة المنطقة على نموذج التغيير.

بعد المصادقة، يتم استخراج وثيقة رسمية تثبت تغيير الاسم.

يجب توثيق قرار التغيير من قبل كاتب العدل.

في الخطوة النهائية، يتم الإعلان عن الاسم الجديد في إحدى الصحف اليومية، ويشترط مرور شهر على الإعلان ليصبح التغيير ساري المفعول.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية.. الشروط المطلوبة

هناك مجموعة من الشروط ينبغي مراعاتها عند تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية، حيث أن تغيير الاسم هو إجراء قانوني يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعتها الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية لضمان سير العملية بشكل منظم وقانوني، هذه الشروط تعكس حرص السلطات على الحفاظ على النظام العام وتأكيد هوية الأفراد بشكل دقيق، وإليكم الشروط الأساسية للتقديم على تغيير الاسم.