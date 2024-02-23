نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير خالد بن سعد آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وجاء في نص البيان الصدار عن الديوان الملكي السعودي:

«بيان من الديوان الملكي»

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.