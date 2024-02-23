200 ألف ريال تمويل ميسر من الراجحي دون كفيل.. إيداع فوري حتى لو كنت متعثرًا

أحمد جودة - القاهرة - 200 ألف ريال تمويل ميسر من الراجحي بدون كفيل.. إيداع فوري حتى لو كنت متعثرًا

إيداع فوري بنك الراجحي 200 ألف ريال يتميز بنك الراجحي بأنه واحد من أفضل، وأحسن البنوك التي توجد داخل المملكة السعودية حيث يقوم بتوفير العديد من القروض الشخصية، والتمويل دون الحاجة لوجود أي كفيل كل هذا بما يناسب الأفراد كما يمكنك إيداع أي مبلغ تريده في حسابك بكل سهولة لا سيما أن البنك يسير على الشريعة الإسلامية هذا ما جعل منه واحد من أكثر البنوك المعروفة داخل المملكة كما يقوم الكثير من الأشخاص بالتعامل معه.

إيداع فوري بنك الراجحي 200 ألف ريال



يوفر بنك الراجحي عدد من التمويلات الشخصية لتسهيل التخلص من الأعباء عن المواطنين بجانب قيامهم بتمديد فترة السداد لتكون على مدة خمس سنوات ليكون المواطن على قدر بسداد قيمة القرض يبلغ الحد الأقصى للقرض الشخصي نحو مائتي ألف ريال سعودي أما عن المبلغ الذي يتم دفعه كل شهر يكون 1950 ريال سعودي.

كيفية الحصول على قرض من بنك الراجحي



يتيح البنك طريقة سهلة للمواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على قرض شخصي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي ثم تحديد كلمة الخدمات المصرفية الإلكترونية قم بعدها باختيار نوع القرض الذي تريده ثم قدم الأوراق المطلوبة في النهاية اضغط على كلمة إرسال الطلب.



شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي



يضع بنك الراجحي عدة شروط يجب توافرها من أجل قبول طلبك في الحصول على التمويل حيث لا بد أن تكون حاصل على الجنسية السعودية، ومقيم داخل الدولة لا يقل راتبك عن 2000 ريال سعودي كما يلزم أن يكون عمرك فوق سن 18 عام.