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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على أهم فعاليات يوم العلم السعودي 1445 في جميع أنحاء المملكة وموعد الاجازة الرسمية

انطلقت يوم الخميس 22 فبراير، إجازة تعليمية تمتد لعشرة أيام، معلنة بداية عطلة نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 1445، بالتزامن مع إجازة يوم التأسيس السعودي، وذلك إثر توافق تاريخ يوم التأسيس مع فترة الإجازة الدراسية، تستمر هذه الإجازة حتى يوم الأحد، الثالث من مارس 2024، الموافق للثاني والعشرين من شعبان 1445، ومع بدء الفصل الدراسي الثالث، يأتي يوم العلم السعودي، الذي يُحتفل به سنويًا في الحادي عشر من مارس، مما يثير تساؤلات حول موعد إجازة يوم العلم السعودي ومدتها.

إجازة يوم العلم السعودي 2024



في عام 2023، صدر أمر ملكي يحدد الحادي عشر من مارس كل عام كيوم مخصص للاحتفال بالعلم، حيث يتزامن هذا التاريخ مع يوم العلم السعودي، يعود تاريخ هذا اليوم إلى اللحظة التي اعتمد فيها الملك عبد العزيز آل سعود العلم السعودي بتصميمه الحالي، وذلك في 27 ذو الحجة 1355هـ، الموافق للحادي عشر من مارس 1937م.

وقد تقرر الاحتفاء بإجازة يوم العلم السعودي للطلاب دون تخصيص إجازة رسمية لجميع القطاعات، في حال صدور أي أمر جديد بهذا الخصوص، سنقوم بإبلاغكم.

فعاليات يوم العلم السعودي هذا العام



يبرز العلم السعودي بلونه الأخضر الزاهي، الذي يمثل الخضرة والخصوبة، ويحمل شهادة التوحيد التي تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهي تجسد وحدانية الخالق وختم النبوة، إضافة إلى السيف المعبر عن القوة والعدالة.



يوم العلم السعودي يعتبر مناسبة هامة لتجديد العهد بالوحدة الوطنية والفخر بالهوية السعودية. في هذا اليوم، تُقام مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس حب الوطن وتقدير العلم، وتشمل فعاليات إجازة يوم العلم السعودي:

رفع العلم السعودي في كافة أرجاء المملكة.

تنظيم العروض العسكرية.

إقامة الندوات والفعاليات الثقافية.

ترتيب الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال.