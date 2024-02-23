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أحمد جودة - القاهرة - تجديد لوحة السيارة.. الحل الأمثل لتجنب الغرامات من المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قيمة رسوم تجديد لوحات السيارات المعدنية، مؤكدة على أهمية استبدالها لتجنب العقوبات المالية، ويأتي هذا التوضيح لتوعية أصحاب المركبات بأهمية الامتثال لهذه الإجراءات، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية تغيير اللوحات وقيمة الغرامات في الفقرات القادمة.

وفيما يلي، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول تكلفة استبدال اللوحات.

تكلفة استبدال اللوحات

تبلغ تكلفة تجديد لوحات السيارات المعدنية لسيارات (النقل الخاص-حافلات خاصة-سيارات الأجرة-سيارات النقل العام- حافلات النقل العام-الدراجات الآلية-مركبة الأشغال العامة)، مائة ريال سعودي، ويعتبر هذا هو الحد الأدنى من الرسوم، كما تزداد قيمة الرسوم لتصل إلى 300 ريال سعودي للوحة المعدنية المؤقتة.

كما تبلغ قيمة رسوم التجديد 800 ريال سعودي، في حال تجديد اللوحة المعدنية المميزة بشعار معين، بينما تزيد الرسوم إلى قيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي وهي أعلى رسوم تجديد وهذا عند اقتناء المركبات التاريخية.

رسوم تجديد اللوحات المعدنية التالفة والمفقودة

قامت الإدارة العامة للمرور، بوضع رسوم خاصة بتجديد التالف والمفقود من اللوحات المعدنية للسيارات والمركبات والحافلات والدراجات وهي:

رسوم 100 ر.س عند تجديد اللوحات المعدنية التالفة. في سيارات النقل والحافلات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل العام وحافلات النقل العام. كذلك مركبة الأشغال العامة والدرجات الآلية واللوحات المؤقتة. وأخيرًا اللوحات الدبلوماسية ولوحات التصدير ولوحات المركبات التاريخية وأخيرًا لوحات الشعار المميز.



غرامة عدم تجديد لوحة السيارة

وفيما يتعلق بغرامة السير دون لوحة للمركبة، فأوضح جدول المخالفات المرورية وجود غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال سعودي كحد أدنى وستة آلاف ريال كحد أقصى (تطبق على المواطنين والمقيمين داخل السعودية والذين من جنسيات أخرى).