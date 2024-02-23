وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية شهر شعبان 1445

أحمد جودة - القاهرة - وفقاً للمؤسسة العامة للتقاعد.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية شهر شعبان 1445

يشكل صرف رواتب المتقاعدين، أحد أهم العمليات المالية التي تقوم بها الحكومة السعودية، حيث تسعى إلى تقديم الدعم المادي لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وبموجب هذا الإجراء، تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تحديد مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين في المملكة، وهذه التفاصيل ستكون متاحة لكم في الفقرات القادمة، تابعونا عبر موقع وبوابة دوت الخليج الإلكترونية

ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية؟

كشفت وزارة المالية السعودية والمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين في السعودية يوم 25 من الشهر الميلادي كما هو معتاد والتي توافق 15 من شهر شعبان الجاري، وفي حين صادف هذا اليوم إجازة رسمية فسيتم حينها تقديم أو تأخير الموعد، ولكن شهر فبراير الجاري سيتم إيداع الرواتب في موعدها يوم 25 فبراير 2024.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك مجموعة من الخطوات يمكن من خلالها الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في السعودية، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يجب القيام بتسجيل الدخول على المؤسسة العامة للتقاعد.

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول.

كتابة كلمة السر في الخانة الفارغة.

الضغط مباشرة على خانة خدمات التقاعد للعسكريين والمدنيين.

يجب بعد ذلك القيام بتسجيل البيانات المطلوبة بشكل دقيق على الموقع.

قم بإختيار الخدمة التي ترغب في القيام بعملية الاستعلام عنها.

النقر على خانة عرض المعاش.

وأخيرًا إنتظر حتى تظهر أمامك كافة البيانات المطلوبة وتفاصيل راتب التقاعد.

حالات إيقاف راتب التقاعد

هناك حالات من الممكن أن تُسبب إيقاف صرف المعاش التقاعدي لبعض المستحقين، وهذه الحالات هي: