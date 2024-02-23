أحمد جودة - القاهرة - طريقة إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة.. منصة قوى توضح

أعلنت منصة قوى عبر موقعها الرسمي عن كيفية إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة، موضحة الواجهة الجديدة المتعلقة بقطاع العمل في المملكة بجميع تفاصيلها، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز التوطين ودعم القوى العاملة المحلية، وقد عملت وزارة الموارد البشرية على تطبيق الخطوات الأولى لتنفيذ هذا القرار، مما يعكس التزام الحكومة السعودية بتعزيز قطاع العمل وتوفير فرص العمل المحلية.

طريقة إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة

هناك مجموعة من الخطوات ينبغي اتباعها حتى تتمكن من الوصول إلى البيانات الخاصة بتوطين عقود التشغيل والصيانة لدى منصة قوى، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يجب عليك الولوج إلى منصة قوى من أجل إنشاء حساب.

سجل الدخول إلى المنصة أو قم بإنشاء حساب جديد لك.

من الصفحة الرئيسية انقر على خانات العقود، ثم انقر على تبويب العقود الوظيفية.

في الحقل المخصص أدرج رمز التحقق الموجود أمامك في الصورة أو المرسل في هاتفك الجوال.

اضغط على خيار العقود الوظيفية.

أدرج البيانات التي يطلبها منك الموقع في الحقول الخاصة.

انقر بعد ذلك على عرض العقود الوظيفية، وسيتم الرد عليك بالقبول أو رفض الطلب.

توثيق العقود داخل منصة قوى

شددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تعاقد المنشآت مع الجهات العامة فيما يتعلق بمجال عقود التشغيل والصيانة، وذلك من خلال تقديم بيانات العقود بخدمة توطين عقود التشغيل على منصة قوى الإلكترونية، خاصةً أنه وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية أصبحت هذه الخدمة من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة، كما أنه عند توثيق العقود على منصة قوى فهي تتمتع بالاعتماد الكامل من قبل وزارة الموارد البشرية.