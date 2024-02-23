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أحمد جودة - القاهرة - البرنامج يوضح.. المقصود بفاقد الأهلية في حساب المواطن وكيفية تقديم اعتراض

يُعد حساب المواطن من البرامج الحكومية الهامة في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى دعم وتمكين المواطنين والمقيمين من خلال توفير دعم مالي يعزز من مستوى المعيشة والاستقرار المالي، ومن بين المصطلحات التي قد تثير تساؤلات العديد من المستفيدين هو "فاقد الأهلية".

وفي هذا السياق، يسعى حساب المواطن إلى توضيح معنى هذا المصطلح وتقديم شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية تقديم الاعتراض في حالة عدم الأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتقديم الدعم بشكل عادل ومنصف لجميع المستحقين.

ما المقصود بفاقد الأهلية في حساب المواطن

يرجى العلم أن المقصود بـفاقد الأهلية، أي الأسرة التي بها مرض نفسي أو ما شابه، وعند اختيار العائلة لعائل فاقد الأهلية فيجب أن يُرفق مستند (شرعي) بعدم أهليته (وهي شهادة من المستشفى توضح حالتة المرضية)، وعند وجود أبناء يجب أن يُضاف شهادات ميلادهم /بطاقة العائلة.

أهلية حساب المواطن للفرد المستقل

يشمل حساب المواطن العُزاب والسابقين للزواج وليس عندهم أسرة فيتم التعامل معهم كأفراد مستقلة في البرنامج والشروط للذكور والإناث هي كالتالي:

لا يقل عمر الفرد عن 18 سنة.

إقامته في منزل مستقل مع وجود ما يثبت ذلك. صك ملكية/ عقد إيجار/ مشهد إثبات سكن حكومي.

إفصاح الفرد عن الراتب بالكامل مع البدلات. بالإضافة إلى مبالغ التأمين والتقاعد (إن وجدت).

لا يكون مسجون.

لا يكون صاحب مركز هام في الدولة.

لا يكون سعودي ولكن مقيم بالخارج.

لا يكون من سكان بيوت الإيواء المتوفرة من الحكومة.

لا يزيد دخلة الشهري عن 2000 ر.س.

لا يكون من أبناء المستفيدين.

يجب أن يحمل بطاقة التنقل.

طرق تقديم اعتراض في حساب المواطن

يمكن تقديم اعتراض في حساب المواطن من الدخول إلى حساب المواطن وتسجيل الدخول، ثم الدفعات المالية. واختيار «اعتراض»، وتحديد نوع الاعتراض، ثم كتابة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق اللازمة، ثم إرسال طلب. وعندما يتم قبول الاعتراض سيعوض المستفيد بأثر رجعي.