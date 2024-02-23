أحمد جودة - القاهرة - بخطوات بسيطة.. اعرف كيفية الفصل من التأمينات الاجتماعية وتعديل سبب الاستبعاد

تشير التطورات الحديثة في مجال التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى التحول نحو الرقمنة والتيسير على المشتركين في إدارة حساباتهم بكل سهولة ويسر. وفي هذا الصدد، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية فصل المشتركين بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي، موضحةً الآليات والشروط اللازمة لذلك، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين.

كيفية الفصل من التأمينات الاجتماعية

أوضحت هيئة التأمينات السعودية أنه يمكن تقديم طلب الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات فيما يلي:

سجل الدخول إلى حسابك الشخصي على موقع تأميناتي الإلكتروني.

انقر على خدمة التسلسل الزمني للاشتراكات في الصفحة الرئيسية.

حدد المنشأة المطلوبة، ثم انقر على زر تعديل مدة الاشتراك.

بعد ذلك اختر نوع الطلب عدل تاريخ الاستبعاد.

في الحقول المخصصة أدخل تاريخ الاستبعاد، ثم وافق على الإقرار.

انقر على أيقونة إرسال، ثم اكتب رمز التحقق المرسل على رقم جوالك المسجل في حساب أبشر.

خطوات تعديل سبب الاستبعاد

أكدت التأمينات الاجتماعية على ضرورة تسجيل سبب الاستبعاد الصحيح عند إنهاء عقد العمل، حيث يتم الأمر عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع تأميناتي الإلكتروني.

انقر على أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

من الفترات الظاهرة أمامك انقر على الفترة التي ترغب في تعديلها.

انقر على تعديل مدة الاشتراك، ثم حدد نوع الطلب من الظاهر تعديل تاريخ الاستبعاد.

أدرج البيانات المطلوبة، ثم أكد على الإقرار.

ومن الجدير بالذكر، كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد نوهت على كيفية الفصل من التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني، حيث أن هذه الخدمة تتوفر حتى يتمكن المشترك في التأمينات من الاستفادة من كافة الخدمات حتى بعد إنهاء عقد العمل الخاص به.