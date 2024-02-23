أحمد جودة - القاهرة - وفر أموالك في رمضان.. عروض العثيم 2024 في السعودية: خصومات تصل إلى 30% على الخضروات واللحوم

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تخفيضات رمضان العثيم 2024 في السعودية على الخضروات واللحوم، خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم، ويتنافس عدد من المتاجر والمحلات التجارية لجذب الملايين من المواطنين والاستفادة بالعروض، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن تخفيضات رمضان العثيم 2024 في السعودية على الخضروات واللحوم وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية

تخفيضات رمضان العثيم 2024 في السعودية



حيث يعد العثيم من أشهر المتاجر في المملكة العربية السعودية، والذي يسعى في هذا التوقيت من كل عام أن يقدم الكثير من العروض والخصومات على السلع الغذائية واللحوم وهذا ما جعل المواطنين حريصين على التعرف المقدمة من الغثيم في رمضان 2024، والتي تخطت الـ 40% في العديد من السلع الغذائية منها اللحوم والمعلبات والدواجن والبقوليات والألبان والأجبان وغيرها من المستلزمات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على العروض التي يقدمها العثيم خلال الوقت الجاري

400 جرام دجاج مفروم امريكانا بقيمة 5.95 ريال سعودي.

كيلو صدور فراخ “داري” بـ95.21 ريال سعودي.

روبيان بالبقسماط وزن 750 جرام بقيمة 45.85 ريال سعودي بدلًا من 50.95 ريال.

320 جرام من أجنحة الدجاج الحار بقيمة 96.11 ريال بدلًا من 95.18 ريال.

تخفيضات العثيم على اللحوم الحمراء

كما تقدم أسواق العثيم تخفيضات مذهلة على اللحوم سواء اللحم البقري أو لحم الغنم والخراف والتي جاءت كالتالي:

كيلو لحم التيس بعظامه إلى 95،49 ريال سعودي فقط.

كيلو لحم الغنم السواكني بعظامه بـ 95، 52 ريال فقط.

كيلو اللحم الهندي المفروم بـ 24،95 ريال سعودي.

وأخيرًا كيلو لحم العجل الباكستاني إلى 28،95 ريال سعودي