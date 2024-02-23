أحمد جودة - القاهرة - الضمان الاجتماعي المطور 1455.. أسباب الرفض وخطوات الاستعلام

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسباب عد القبول في الضمان الاجتماعي المطور، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1445، فلقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العوامل التي تمنع الانضمام إلى الضمان الاجتماعي المطور، وهو برنامج مهم يدعم فئة واسعة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويساعد كثيرًا في تحقيق حياة كريمة ودعم مناسب للجميع، وسنشرح لكم في ثنايا هذا المقال الأسباب التي تحول دون الاستحقاق له.

ما هي أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1455



أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدة عوامل تؤدي إلى رفض طلبات الانضمام إلى الضمان الاجتماعي المطور، وهي كالتالي:



عدم إدراج جميع التابعين للمتقدم في الطلب.

غياب المتقدم عن المملكة العربية السعودية لأكثر من 12 شهرًا.

امتلاك المتقدم لمنزل أو مركبة باسمه.

كون المتقدم سجينًا.

تخطي دخل المتقدم للحد الأقصى المسموح به للحصول على المعاش.

إقامة المتقدم في دور الإيواء الحكومية.

وجود أصول أو عقارات ثمينة للمتقدم.

تأخر المتقدم في تحديث البيانات والوثائق الخاصة به.

نقص عقد إيجار إلكتروني فعال للمتقدم.

تزوير البيانات أو المستندات المقدمة.



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445



للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445، يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كتابة اسمك ورقم هويتك.

اختيار الدفعة التي تود الاستعلام عنها.

إدخال جميع البيانات الخاصة بك.

النقر على زر “بحث”.

الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالأهلية ومعرفة إذا كنت مؤهلًا أم لا.

في حالة عدم الأهلية، يمكنك تقديم اعتراض فوري لإعادة النظر في بياناتك.

