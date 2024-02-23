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رياض - احمد صلاح - قامت هيئة العناية بشئون الحرمين بتحديد شروط تقديم شركات الإعاشة وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي حيث أعلنت عن 12 شرط، وأكدت على ضرورة توافرها لتقديم الوجبات داخل المسجد النبوي، لذا سنعرض لكم هذه الشروط من خلال مقالنا اليوم.

شروط تقديم شركات الإعاشة وجبات الإفطار

جاءت شروط تقديم شركات الإعاشة وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي لعام 1445ه‍ على ما يلي: