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رياض - احمد صلاح - قامت هيئة العناية بشئون الحرمين بتحديد شروط تقديم شركات الإعاشة وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي حيث أعلنت عن 12 شرط، وأكدت على ضرورة توافرها لتقديم الوجبات داخل المسجد النبوي، لذا سنعرض لكم هذه الشروط من خلال مقالنا اليوم.
شروط تقديم شركات الإعاشة وجبات الإفطار
جاءت شروط تقديم شركات الإعاشة وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي لعام 1445ه على ما يلي:
- ضرورة امتلاك الشركة مقرًا في المدينة المنورة ويكون في نطاق المدينة.
- لابد أن تكون الشركة من المتعهدين للإعاشة للحج والعمرة، ولابد أن يكون لها تراخيص وسجل تجاري ساري.
- لا تقل مساحة المنشأة عن 600 م مربع بالمرافق التابعة لها.
- ضرورة توافر مراكز تبريد لا تقل مساحتها عن 45م.
- يجب أن تتوافر لدى الشركة مواقع مخصصة ومرخصة لنقل الوجبات وهي مبردة، وتحافظ على برودتها من 7- 10 درجات مئوية، ولا تقل السيارات عن ثلاثة.
- لابد أن تكون الشركة حاصلة على شهادات الجودة والخبرة في مجالات الإعاشة.
- ضرورة تقديم شهادة نظام تحليل المخاطر.
- إرفاق تقرير يثبت عدم وجود مخالفات في سجل الشركة خلال العامين السابقين.
- لابد أن يكون العاملون بالشركة حاصلين على الشهادات الصحية المعتمدة ليمارسوا النشاط.
- توفر الشركات عربات من الاستانلس ستيل لنقل الوجبات.
- تلتزم الشركات بتوفير ما يتثبت صحة كافة البيانات والمتطلبات السابقة.
- ضرورة رفع المستندات قبل يوم الأحد 1445/8/15 الموافق 2024/2/25، على إيميل الهيئة [email protected].
- ختامًا فقد أكدت هيئة شؤون الحرمين على شروط تقديم شركات الإعاشة وجبات الإفطار للصائمين بالمسجد النبوي وحددت الموعد لتقديم الشركات، وتقديم جميع المستندات المطلوبة، كما أكدت أنه يتم إرسال كافة المستندات على الإيميل الخاص بالهيئة في المواعيد التي أعلنت عنها.