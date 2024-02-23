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رياض - احمد صلاح - كيفية الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة يعتمد على تنفيذ مجموعة بسيطة من الخطوات، حيث أكدت هيئة المرور السعودية على توفير الفرصة لكل من يمتلك مركبة محجوزة للاستعلام عنها، وهذا ما تم توضيحه عبر الحساب الرسمي للهيئة على منصة إكس، بكل سهولة ستتمكن من الاطلاع على بيانات المركبة.

كيفية الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة عبر أبشر

أصبح بإمكان أي مواطن داخل المملكة الآن الاستعلام عن المركبة المحجوزة التابعة له، بحيث يتم الأمر من خلال اتباع الخطوات فيما يلي:

قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

سجل الدخول إلى حسابك الرسمي على المنصة بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.

انتقل بعد ذلك إلى خدمات المركبات من تبويب الخدمات الإلكترونية.

حدد بعد ذلك قائمة الاستعلامات واختر منها المركبات المحجوزة.

انقر على عرض المعلومات، وبعد حجز المركبة ستظهر لك الاسم وموقع وتاريخ حجز المركبة على الفور.

الأسباب التي تؤدي إلى حجز المركبات

يعتبر إجراء حجز المركبات إجراء قانوني يتم اتخاذه في العديد من الحالات، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الآتي:

في حالة وجود مركبة تسير بلوحة واحدة أو بدون لوحة نهائيًا.

إذا قام صاحب المركبة بوضع عوائق تؤدي إلى إعاقة رؤية اللوحة.

عند القيادة بدون وجود رخصة قيادة صالحة للاستخدام، أو أن رخصته لا تُمكّنه من قيادة نوع المركبة المستخدمة في هذا الوقت.

عدم التزام السائق بالقوانين المرورية أو التعرض للخطر نتيجة عن الإهمال في القيادة.

تجاوز إشارة المرور الحمراء عن عمد.

تجاوز السرعة التي تم تحديدها للطرق.

أصبح كيفية الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة الآن أسهل كثيرًا، ذلك لأن الهيئة العامة للمرور حرصت على توفير عدد من الخطوات الإلكترونية لإتمام هذه الخدمة، بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى حجز المركبة من صاحبها.