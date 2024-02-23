انت الأن تتابع خبر قدم الآن على قروض الراجحي بقيمة تصل لـ 5 ملايين ريال سعودي.. الخطوات والشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتزم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بتسهيل حصول المواطنين الســعوديين أو الأفراد من أي جنسية على قرض شخصي فوري، حيث يمكن أن تصل قيمة القرض لـ 5 ملايين ريال سعودي وبشروط بسيطة ومناسبة لعملاء المصرف.

قدم الآن على قروض الراجحي

تتمتع القروض الشخصية بالعديد من المزايا وتدل على الدعم القوي من مصرف الراجحي لجميع عملائه، حيث أطلق المصرف هذه المبادرة لتقديم أفضل خدمة لعملائه، وستتعرف في هذا المقال على كل ما تريد معرفته عن هذا القرض.

يقدم مصرف الراجحي التمويل الشخصي الإسلامي ويمكن لأي عميل من عملاء المصرف التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى كـفيل، حيث يمكـن للمواطــنين الســعوديين الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 5 ملايين ريال سعودي، بينما يمكن للمقيمين السعوديين من غير المواطنين السعوديين الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال سعودي.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يتم سداد جميع الديون المستحقة لدى البنك، وحتى بعد منح القرض الشخصي، يمكن إجراء تسوية مبكرة في أي وقت إذا رغب العميل في ذلك، وبالنسبة إلى المواطنين السعوديين والوافدين، تبلغ فترة سداد القروض الشخصية خمس سنوات.

يتمتع البنك بهامش ربح بسيط ومنافس لجميع البنوك الأخرى، ويتيح التعامل مع هذا البنك للعملاء الحصول على موافقة سريعة وفورية.

كيفية التقديم على قروض الراجحي

يمكن الحصول على القروض الشخصية من مصرف الراجحي في أي فرع من فروع مصرف الراجحي أو عبر الهاتف أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي واتباع الخطوات التالية.

أولاً، ادخل إلى رابط رابط مصرف الراجحي .

. ستحتاج إلى الدخول إلى القسم الشخصي.

من هذا القسم يمكنك الدخول إلى تمويل الراجحي الشخصي الجديد.

انقر على “قدم الآن” على الجانب الأيمن من الشاشة.

ستتم إعادة توجيهك تلقائيًا إلى صفحة الطلب الرسمي، حيث يجب عليك ملء الفراغات بالمعلومات الصحيحة والتحقق منها بدقة.

حدد الوقت الذي ترغب في أن يتم الاتصال بك لتأكيد بياناتك.

وافق على شروط وأحكام قرض الراجحي الشخصي بدون كفيل وانقر على تقديم الطلب.

يرجى ملاحظة أنه لكي يتم النظر في طلبك للحصول على قرض شخصي لسداد الديون أو التعثر في السداد من مصرف الراجحي، يجب على العميل الالتزام بشروط وأحكام المصرف.

شروط التقدم للحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي