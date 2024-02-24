رئيس الإمارات يرسل التبريكات لخادم الحرمين وولي العهد السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - مساء الجمعة، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحمل في طياتها أهمية كبيرة.

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة”.

ويأتي ذلك في إطار احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس، والذي يصادف يوم 22 فبراير/شباط من كل عام.

وتعيش المملكة العربية السعودية، طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات، تحت قيادة الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وباتت المملكة العربية السعودية، وجهة مميزة ومغرية بالنسبة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك رجال الأعمال والاقتصاد باعتبارها أرض خصبة للاستثمارات العالمية.

كما أصبح الدوري السعودي للمحترفين، وجهة مفضلة للعديد من النجوم على مستوى العالم، بعدما نجح في جذب البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي والمغربي ياسين بونو والبرازيلي فابينيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والكرواتي إيفان راكيتيتش والبلجيكي يانيك كاراسكو والمغربي رومان سايس.

كما أصبحت المملكة، وجهة مفضلة للفنانين ورجال الثقافة بفضل حفلات موسم الرياض وليالي جدة.



