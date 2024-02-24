انت الأن تتابع خبر تمويل سيارة للعاطل والموظف براتب قليل بدون مقدم وبموافقة فورية في السعودية للرجال والنساء من بنك التنمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاطل ومحتاج سيارة، أو موظف وليس معك ما يكفي لشراء سيارة، وتريد أن تحصل على المالي للعمل به أو تقوم بشراء سيارة للعمل عليها، وتمتلكها، فإليك أقوى وأفضل سيارة بسعر رخيص وقسط شهري بسيط، بالمملكة العربية السعودية، لإتاحة فرص العمل للكثير من الأفراد، وإعطاءهم المزيد من السيارات والقروض الشخصية لإعانتهم على الحياة، ومن خلال قرض نفاذ للعمل الحر، يمكنك أن تمتلك أقوى سيارة بأرخص سعر وأقل قسط شهري في المملكة، وبإجراءات ميسرة وشروط بسيطة، وكل من يريد أن يحصل على السيارة يمكنه التقديم الآن، وسوف يحصل عليها في أسرع وقت وبدون أي تأخير، وإليك طريقة التقديم لطلب السيارة.

سيارة للعاطل والموظف براتب قليل

عاطل وتريد أن تحصل على وظيفة أو تعمل عمل خاص يجني لك المزيد من الأموال، إليك أقوى فرصة سريعة، تساعدك في الحصول على السيارة بإجراءات ميسرة، وهي عن طريق امتلاك قرض نفاذ للسيارات، فهو يعطيك سيارة بقسط شهري بسيط جدا، وتكون السيارة لك للعمل بها، والتنقل بها بالمملكة للعمل بالنقل التشاركي، وتجني من خلالها شهريا أموال كثيرة، وتحصل على الحوافز المعلن عنها من قبل البنك للمزيد من الحصول على النجاح وادخار الأموال، لمعيشة أفضل وجودة أحسن، وإليك القروض التابعة لقرض نفاذ من خلال بنك التنمية الاجتماعية، والذي كان يعرف في السابق ببنك التسليف، ولكنه اليوم يقدم قروض عديدة لصالح خدمة كل المواطنين والمواطنات، وإليك كل القروض التابعة لقرض نفاذ وهي كالتالي:

القرض النقدي،

وهو قرض مالي يصل حتى 120 ألف ريال، برسوم إدارية 9000 ريال، وفترة سداد 40 شهرا، ومتاح للمواطنين والمواطنات المتواجدين بالمملكة، وبقسط شهري منخفض.

قرض السيارة،

ويعطيك مبلغ 300 ألف ريال، وبرسوم إدارية تصل إلى 9000 ريال، ويتم خصمهم قبل ترحيل المبلغ لك، وبفترة سداد 60 شهرا، كما أنه متاح للنساء والرجال، وبقسط شهري في متناول أيد الجميع.

التمويل الموسمي، وهو جديد من قرض نفاذ، ويعطيك مبلغ مالي 30 ألف ريال، وبقسط شهري حتى 12 شهرا، والرسوم الإدارية 1500 ريال.

مميزات تمويل السيارات

من خلال تمويل العمل الحر، ستحصل على السيارة بدون فوائد، وبدون مقدم، وأول قسط بعد مرور 30 يوما، كما أن السيارة تكون بدون كفيل وفق شروط معينة، ولا يتطلب تحويل راتب وهذا يخص الموظفين، ومتاح التمويل للنساء والرجال، وبإجراءات ميسرة وموافقة فورية.

شروط طلب السيارة للعاطل

لابد وأن يكون العمر من 18 عاما ويستمر حتى 65 عاما.

تقديم الضمان المطلوب للسيارة.

يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية باسمه.

لا يكون هناك متعثرات في سمه.

لا يوجد أي مخالفات مرورية.

إذا كان هناك دخل شهري، فيجب أن لا يتخطى عشرين ألف ريال.

التقديم بدون كفيل للموظف الحكومي فقط.

طرق التقديم للتمويل

يمكنك أن تحصل على تمويل السيارة إذا كنت مستوفي للشروط السابقة، والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، واختيار تمويل السيارات والدخول والتسجيل به وتقديم الطلب، أو الاتصال برقم خدمة العملاء على الرقم الموحد 920008002 في أي وقت للمزيد على المعلومات والحصول على الاستفسارات، أو من خلال التطبيق عبر الهاتف المحمول، والتقديم يكون برقم الهوية، ورقم الآيبان، وخطاب تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي، ورخصة القيادة، وتقديم الطلب.

وثيقة العمل الحر