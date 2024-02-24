انت الأن تتابع خبر “التخفيضات مستمرة” عروض مميزة احتفالاً يوم التأسيس من مكتبة جرير السعودية 2024 سارية حتى 3 مارس” ألحقها الآن” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس العظيم وهو من المناسبات التاريخية في المملكة العربية السعودية نجد أن هناك العديد من المؤسسات التجارية التي تقدم مزيد من العروض والتخفيضات للاحتفال بهذا اليوم وحتى يستفيد أكبر قدرا من المواطنين والمقيمين الموجودين في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت مكتبة جرير السعودية وهذا بشكل رسمي عبر منصة إكس عن مجموعة من العروض والتخفيضات المميزة، وهذا على على باقة من الهواتف المحمولة أبرزها هواتف الآيفون بالإضافة إلى الساعات الذكية والشاشات وغيرها من الأمور الأخرى مثل أجهزه اللاب توب والأجهزة الكهربائية، ومن خلال موقع بوابة الصبح تابعونا نذكر لكم التفاصيل بعروض مميزة على الهواتف والساعات الذكية

عروض يوم التأسيس من مكتبة جرير على الجوالات

في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على مجموعة من أحدث عروض يوم التأسيس من مكتبة جرير على هواتف السامسونج بالإضافة إلى هواتف الآيفون ومقدمة بتخفيضات كبيرة وقد جاءت على النحو التالي:

أولا متوافر هاتف آيفون 12 برو ماكس وهذا بمساحة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي بعد التخفيض.

ثانيا متوافر هاتف آيفون 13 برو ماكس بسعر يصل إلى 5499 ريال سعودي بعد التخفيض.

ثالثا متوافر آيفون 15 برو ماكس بذاكرة مساحتها 256 جيجا بسعر يصل إلى 5479 ريال سعودي بعد التخفيض.

رابعا يوجد هاتف Samsung Galaxy A73 بقيمة 1799 ريال سعودي بعد التخفيض.

خامسا يوجد هاتف Samsung Note 19 Plus بقيمة 1449 ريال سعودي بعد الخصم.

أبرز عروض جرير على الشاشات والساعات الذكية

قدمت أيضا جرير عروض مميزة جدا بمناسبة يوم التأسيس السعودي على شاشات سمارت والساعات الذكية وقد جاءت على النحو التالي:

أولا ساعة آبل واتش الترا جاءت بقيمة 2599 ريال سعودي بخصم وصل إلى 1000 ريال.

ثانيه شاشه سمارت من LG بسعر 2199 ريال سعودي بعد أن كانت 3599 ريال سعودي مقاس 65 بوصة

ثالثا شاشة من سامسونج سمارت قد جاءت بقيمة 2499 ريال سعودي بعد أن كانت 7499 ريال سعودي.

لقد أوضحت مكتبة جرير أن العروض السابقة الإشارة إليها وغيرها من العروض الأخرى بمناسبة يوم التأسيس سوف تظل سارية حتى تاريخ 3 مارس من عام ،2024 علما بأنه يتم تطبيق كل الشروط والأحكام الخاصة على منتجات جرير الموجودة بالعرض وهذا ما تم إيضاحه من قبل حساب المكتبة على منصة إكس.