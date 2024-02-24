كيفية التسجيل في منصة نسك العمرة 1445 - 2024 عبر nusuk.sa

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رياض - احمد صلاح - أولى الخطوات التي يفعلها الحجيج أو المعتمرين هي التسجيل في المِنصات الرسمية لأداء مناسك الحج والعمرة، وفي ظل اهتمام الحكومة بالمملكة العربية السعودية تم إطلاق بعض المِنصات الإلكترونية التي من شأنها العمل على تيسير الحال على الحجاج أو المعتمرين، ولعل من أبرز تِلك المِنصات الإلكترونية هي مِنصة نسك العمرة، والتي نُرفق لكم من خلال موضوع اليوم رابط التسجيل بها، ولذلك إليكم كيفية التسجيل في منصة نسك العمرة 1445 – 2024.

مِنصة نسك

هي واحدة من أبرز المِنصات الإلكترونية الحكومية التابعة لوزارة “الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية، وهي ضِمن المِنصات الحكومية التي تم تخصيصها لاستقبال ضيوف الرحمان من جميع أنحاء العالم وليس زوار الحرمين الشريفين من المملكة فقط، وتم تدشينها وإطلاقها بهدف تيسير الأمر على الحجاج والعمتمرين لزيارة الحرمين الشريفين والتي تستقبل سنوياً ملايين من الزائرين من مُختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم.

كيفية التسجيل في مِنصة نسك العمرة 1445 – 2024

في خطوات قلائل ودقائق معدودة أصبح بإمكانكم التسجيل في مِنصة نسك العمرة 2024 لأداء مناسك الحج أو العمرة، ويُمكنكم الحجز عبر:

زيارة “مِنصة نسك” الإلكترونية التابعة لـ”وزارة الحج والعمرة”.

من قائمة الخدمات الرئيسية للمِنصة سوف يتم النقر على تبويب “التقديم على التأشيرة”، ومن ثَم “تحديد الجنسية”.

يتم الإجابة على الأسئلة المطروحة والتي تظهر أثناء إجراء خطوات التقديم.

النقر على أيقونة “الباقة” ومن ثَم اختيار “مزودي الباقات”.

بعد تحديد الباقة الأنسب سوف يتم إدراج كافة البيانات المطلوبة في حقولها المُخصصة لذلك، وهي تتمثل في:

الجنسية.

الاسم الأول.

اسم الأب “الاسم الثاني”.

اسم الجد “الاسم الثالث”.

إرفاق تاريخ الميلاد.

تحديد النوع.

كتابة “رقم الجوال”.

البريد الإلكتروني.

كتابة رمز المرور وإعادته في الخانة المُرفقة أدناها.

المُوافق على كافة الشروط والأحكام المُدرجة، وتحديد خيار “أنا لست روبوت”.

سداد “رسوم التأشيرة” ومن ثَم النقر على خيار “تسجيل”.

ما هي خدمات مِنصة نسك؟

كما ذكرنا سلفاً أن “مِنصة نسك” تُقدم العديد من الخدمات التي يُمكن الاستفادة منها من قِبل المُقبلين على زيارة بيت الله الحرام، ولعل أبرز تِلك الخدمات الآتي: