أحمد جودة - القاهرة - إعلان مهم.. تفاصيل مبشرة حول العفو الملكي الحديث

بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاح العفو الملكي الجديد لعام 1445هـ، تنشر المديرية العامة للجوازات استعداداتها لإخلاء بعض فئات المساجين وفقًا للشروط المحددة، ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يتم تخفيف أعداد السجناء الذين ارتكبوا مخالفات للأنظمة والقوانين، وبموجب هذا العفو، سيتم إطلاق سراح الأشخاص الذين استوفوا شروط العفو بموجب القرار الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية.

ترقبوا المزيد من التفاصيل حال إصدار القرار الرسمي بهذا الشأن.

العفو الملكي الجديد 1445هـ

سيتم بيان العفو الملكي في شهر رمضان المبارك 2024 والذي من المفترض بدئه في اليوم الموافق 11 مارس 2024، فهذا العفو يتم كل سنة بقرار ملكي من مؤكد من الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتم ترتيبة تبعًا ا لشروط وقوانين معينة على اللجنة الخاصة بالالتزام بها وسيتم تجهيز الكشوفات، والتي تشمل أسماء الأشخاص المحققين للشروط المطلوبة ليتم الإفراج عنهم ويمنعوا أنفسهم من ارتكاب الأعمال والسلوكيات الخاطئة ليمون ا أشخاص صالحين، كما يوجد قضايا تم استثنائها وهي القتل التفكير في القتل عمدا، وغيرها مثل القضايا المرتبطة بالدين، قضايا التزوير، مخالفات المرور، نظام الإقامة، الشيكات دون رصيد.

شروط العفو الملكي الجديد 1445هـ

تم وضع عده شروط عند العفو عن ملكي الجديد والاعلان عنها وإليكم شروط العفو الملكي الجديد من خلال النقاط التالية:

انتهاء نصف مدة العقوبة الثابتة على المسجون.

تغير أخلاق السجين وتغير في سلوكياته عبر مدة سجنه وتكون هذه الشهادة صادرة من إدارة السجن.

يكون المسجون حسن السير والسلوك.

ألا يكون السجين غير محكوم عليه في أي قضايا استثناها العفو.

إذا كان المسجون من أصحاب الإعاقة المتوسطة أو الإعاقة الشديدة.

الالتزام بتنفيذ كافة الشروط والقواعد المتوفرة بالسجون.

قرار من المسجون بعدم اللجوء لتلك الجرائم مرة ثانية.

القضايا التي لا تحتوي العفو الملكي.

الاعتداء على أصحاب السلطة العامة والمعلمين وكافة الأطباء.

النصب والاحتيال.

مخالفة قوانين الجنسية السعودية