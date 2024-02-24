أحمد جودة - القاهرة - اعرفها آلحين.. شروط قرض بنك فيصل الإسلامي والمستندات المطلوبة

يواجه العديد من المواطنين الرغبة في الحصول على قروض بنكية، إلا أنهم يواجهون تحديات متعددة تضعهم في مأزق، من بينها الخوف من عدم توافق شروط القرض مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، يبرز بنك فيصل الإسلامي كخيار رائد للمواطنين الراغبين في الحصول على قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية. ولكن ما هي الشروط التي يتوجب توافقها للحصول على قرض من بنك فيصل الإسلامي؟ دعونا نلقي نظرة على هذه الشروط ونتعرف على كيفية الاستفادة من خدمات هذا البنك الرائد في مجال البنوك الإسلامية.

شروط قرض بنك فيصل الإسلامي

حدد بنك فيصل الإسلامي عدة شروط يجب توافرها من قبل الراغبين في الحصول على قرض، والتي جاءت على النحو التالي:

عدم تجاوز مدة سداد القرض عن 72 شهرًا.

أن يقع عمر المقترض ما بين 21 وحتى 60 عامًا.

أن يكون راتب العميل الشهري 3000 جنيه فيما فوق.

أن يمتلك العميل الجنسية المصرية.

عدم تزايد قيمة القرض عن 500 ألف جنيه مصري.

عدم إرسال أكثر من طلب لامتلاك القرض.

في حال قام العميل بعمل قرض ولم يكمل فترة سداده يقوم البنك برفض تمويل القرض.

يشترط تدوين جميع بيانات العميل في استمارة البيانات الصادرة من البنك، والتي تحتوي على الاسم والرقم القومي ومحل الإقامة، رقم الهاتف المحمول.

لا بد من تقديم ضمان للبنك على القرض، مثل أحد العقارات أو التوقيع أحد الإيصالات.

يشترط أن يكون السجل التجاري والضريبي الخاص بالعميل خاليًا من الغرامات.

المستندات المطلوبة لامتلاك قرض من بنك فيصل الإسلامي

قام البنك بتحديد عدة أوراق يشترط استيفاؤها من قبل العملاء الراغبين في الحصول على قرض، والتي جاءت على النحو التالي: