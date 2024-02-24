أحمد جودة - القاهرة - بتخفيض 30%.. أقوى خصومات العثيم بمناسبة رمضان 2024 في السعودية على الخضروات واللحوم

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد اهتمام العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن تخفيضات رمضان العثيم 2024 على الخضروات واللحوم. تتنافس العديد من المتاجر والمحلات التجارية في تقديم عروض مغرية لجذب الملايين من المواطنين والمستفيدين من هذه العروض. وفي الساعات الأخيرة، بدأت عمليات البحث تتزايد حول تخفيضات رمضان العثيم 2024 في المملكة العربية السعودية على الخضروات واللحوم.

وفي هذا الموضوع، سنلقي نظرة على ما تقدمه شركة العثيم من عروض خاصة لموسم رمضان، لنساعدكم على الاستفادة القصوى من هذه الفرص وتوفير احتياجاتكم الغذائية بأسعار مخفضة.

تخفيضات رمضان العثيم 2024 في السعودية

يعد العثيم من أشهر المتاجر في المملكة العربية السعودية، والذي يسعى في هذا التوقيت من كل عام أن يقدم الكثير من العروض والخصومات على السلع الغذائية واللحوم وهذا ما جعل المواطنين حريصين على التعرف المقدمة من الغثيم في رمضان 2024، والتي تخطت الـ 40% في العديد من السلع الغذائية منها اللحوم والمعلبات والدواجن والبقوليات والألبان والأجبان وغيرها من المستلزمات الأخرى، وجاءت عروض العثيم كالآتي:

400 جرام دجاج مفروم امريكانا بقيمة 5.95 ريال سعودي.

كيلو صدور فراخ "داري" بـ95.21 ريال سعودي.

روبيان بالبقسماط وزن 750 جرام بقيمة 45.85 ريال سعودي بدلًا من 50.95 ريال.

320 جرام من أجنحة الدجاج الحار بقيمة 96.11 ريال بدلًا من 95.18 ريال.

تخفيضات العثيم على اللحوم الحمراء

كما تقدم أسواق العثيم تخفيضات مذهلة على اللحوم سواء اللحم البقري أو لحم الغنم والخراف والتي جاءت كالتالي: