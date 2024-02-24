أحمد جودة - القاهرة - طريقة التسجيل والاستئناف على المخالفات المرورية

"شوف لتكون عليك مخالفة".. طريقة التسجيل والاستئناف على المخالفات المرورية "هتلغي مخالفتك وانت في مكانك".. حرصًا على تسهيل عملية إدارة المخالفات المرورية، يمكنك الآن الاستعلام بسهولة عن مخالفاتك وتقديم الاعتراضات عبر نظام أبشر، مما يتيح لك إلغاء المخالفات غير المبررة بكل يسر وسهولة. شهدت حياتنا اليومية تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، وقد استفادت خدمات المرور من هذا التقدم بفضل الخدمات الإلكترونية المتقدمة. في هذا السياق، سأوضح كيفية استخدام نظام أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية بخطوات واضحة، ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الخطوات المفصلة لتقديم الاعتراضات على تلك المخالفات، مما يوفر للأفراد الفرصة لإلغاء المخالفات غير المبررة والقيام بالتصحيح اللازم.

طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية

ويمكنك الآن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك من خلال منصة أبشر الإلكترونية للقيام بذلك يُرجى اتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام حسابك الشخصي المُسجل سابقًا.

اختر خدمة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من بوابة خدمات الأفراد.

أدخل رقم المخالفة المرورية التي ترغب في الاعتراض عليها ثم قم بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

بعد استكمال كافة الخطوات اضغط على أيقونة إرسال طلب الاعتراض ليتم مراجعته من قبل الهيئة المرورية بالسعودية والرد عليه.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

وتستطيع الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر بطريقة سهلة وميسرة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الرابط المخصص منصة أبشر .

. اختر أبشر أفراد.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.