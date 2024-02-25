انت الأن تتابع خبر مدير "الموارد البشرية" بالشرقية.. 850 مستفيدًا من مبادرة "حسن" من الأيتام وكبار السن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت مبادرة “حسن” للرعاية الاجتماعية التي تستهدف الأيتام وكبار السن نجاحاً بمحافظة الشرقية، حيث أفاد مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشرقية، “محمد الأطرش” بأن حوالي 850 شخصًا استفادوا من هذه المبادرة، مما يعكس هذا العدد الكبير من المستفيدين التأثير الإيجابي الذي تمتعت به المبادرة في تحسين ظروف حياة هذه الفئات الهامة من المجتمع.

تصريحات مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صرح مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن “أبرز العلاجات التي تقدمها هذه المبادرة هي علاجات الأسنان والعلاجات التجميلية مثل الحروق والبهاق حسب ما تقتضيه الحالة، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة والجهات الخيرية بدعم الأيتام وكبار السن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتعزز من مكانتها كمؤسسات اجتماعية مسؤولة، بالإضافة إلى ذلك، تبرز هذه المبادرة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تمثل جوهر العمل الخيري وتعزز الروابط الاجتماعية والتضامن في المجتمع.



وأشار “الأطرش” إلى أنه “إضافة إلى ذلك يتم صرف العلاجات المقررة، وعلاجات ما بعد السرطان، مثل العلاجات الجلدية وتركيب ثدي صناعي، وتحسين الحالات النفسية للمعالجين من السرطان”.

مبادرة “حسن “