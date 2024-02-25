ضبط 5 محطات وقود تلاعبت في قراءة عدادات المضخات

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رياض - احمد صلاح - في محافظة الجبيل والرياض، تم ضبط خمس محطات وقود بتهمة التلاعب في قراءة عدادات المضخات، مما أثار موجة من الاستياء والاستنكار في الأوساط العامة، وهذا الاكتشاف يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الوقود وضرورة تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات للحفاظ على نزاهة السوق وحماية حقوق المستهلكين.

ضبط محطات تلاعبت في قراءة عدادات المضخات

توجهت الجهات المعنية بعد رصد وتتبع مواقع المحطات إلى هذه المحطات وأغلقت جميع المضخات، مؤكدة عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، كما أنها تم اكتشاف وجود أجهزة تعمل على تغيير كمية الوقود المباع، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم.

تصريحات اللجنة التنفيذية

أكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود التزامها بحماية حقوق المستهلكين، وشددت على أهمية التزام محطات الوقود والعاملين بها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود والخدمات.

توجية الحملات الرقابية